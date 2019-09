Kofferbakmoord: 'Slachtoffer levend in brand gestoken'

Caroline van Toledo (35) leefde nog toen haar auto - waarin zij in de kofferbak lag vastgebonden - in brand werd gestoken.

Dat zei een derde getuige in de rechtbank in Rotterdam, waar hij samen met twee andere getuigen moest verschijnen op de eerste dag van de rechtszaak over de kofferbakmoord in Oostvoorne in 2005.

Een lang gesprek

Hij herhaalde zijn eerdere verklaring bij de rechter-commissaris dat verdachte Van M. hem dat tijdens een lang gesprek heeft verteld in 2016. De getuige kende hem nog niet heel lang en vond hem een leuke kerel.

Verdachte Leon van M. en zijn broer hadden de vrouw in haar huis in Oostvoorne mishandeld en dachten dat zij dood was. Toen ze de auto naar een bosgebied hadden gereden en Van M. de klep opendeed, zag hij dat ze nog leefde omdat ze begon te krijsen. Hij overgoot daarop de auto met benzine en stak die in brand.

Verdachte Van M. zou tegen hem in dat gesprek hebben gezegd: „Dat kankerwijf leefde nog". Hij schrok wel toen Van M. hem dit onaangedaan vertelde. Hij geloofde het verhaal van Van M. wel direct, zei de getuige tegen de rechtbank. „Deze man is geen praatjesmaker, geen bluffer." De getuige had de indruk dat de verdachte er destijds mee zat, maar hij zag geen spijt in zijn ogen.

Verdovende middelen halen

Ze waren volgens de getuige in de woning van Van Toledo, die bij een apotheek werkte, om verdovende middelen bij haar te halen. Daarop zou ruzie zijn ontstaan, waarna de twee Van Toledo ernstig toetakelden. De getuige stapte pas vorig jaar naar de politie met zijn verhaal. Ook benaderde hij media. Maar als hij had geweten wat voor circus dit zou worden, had hij nooit verklaard. Ook zei hij veel stress te hebben van bedreigingen die hij op zeker kreeg uit de hoek van Van M.

Van M. ontkent elke betrokkenheid bij de moord. Hij vergeleek de derde getuige met Pinokkio en zei dat „hij er op los fantaseert. Dit is echt te erg voor woorden".