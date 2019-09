KNMI gaat stormen in Nederland naam geven

Leerkrachten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vinden dat zij een hoger salaris moeten krijgen dan leraren elders in het land. Ze pleiten in een brief aan minister Arie Slob voor invoering van een 'grotestedentoelage', zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs.

Meer gezinsproblematiek

„Lesgeven in een grootstedelijke context vraagt immers meer van een leraar dan lesgeven buiten de G4", stellen de vier onderwijswethouders. De bestuurders wijzen erop dat in de grote steden meer gezinsproblematiek speelt en vaker sprake is van (taal)achterstanden.