Kinderen straffen met een 'time-out' schaadt hun ontwikkeling niet

De discussie over hoe je kinderen moet opvoeden is misschien wel een van de alleroudste die we onderling voeren en het nooit over eens worden.

Toch is er ook duidelijkheid. Uit een onderzoek van de Universiteit van Michigan, waar 1400 gezinnen en hun opvoedmethodes onder de loep werden genomen, blijkt dat een ongehoorzaam kind in de hoek zetten of een time-out-straf geven geen negatieve consequenties heeft voor zijn ontwikkeling.

Ook in de jaren '50 werd de straf al uitgedeeld /Getty Images

Oorvijg of in de hoek?

Ondanks kritiek op het verdomhoekje, lieten de resultaten zien dat kinderen die deze straf ondergingen niet extra angstig of agressief gedrag lieten zien. Het onderzoek is behoorlijk ruim opgezet en duurde in totaal acht jaar. Aan de studie deden 1400 gezinnen mee waarbij het gedrag van de kinderen in hun derde, vijfde en tiende levensjaar werd geanalyseerd, meldt de BBC.

Een derde van de ouders bleek hun 3-jarige bij wangedrag een time-out te geven of opgedragen om in de hoek te gaan staan zonder iets te zeggen. Uit de conclusies blijkt dat deze groep op latere leeftijd niet meer angstig, depressief, agressief of rebels gedrag vertoonde.

Dit in tegenstelling tot kinderen die zo nu en dan een draai om de oren kregen van hun ouders. Deze groep bleek aantoonbaar agressiever te zijn geworden naarmate de jaren vorderden vergeleken met kinderen die niet te maken kregen met fysieke vijgen tijdens hun opvoeding op jongere leeftijd.

Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders werden bij het onderzoek betrokken. Hen werd onder meer gevraagd naar hun opvoedstijl en psychiatrische verleden. Kinderen van ouders die toegaven geworsteld te hebben met depressieve gevoelens, lieten meer symptomen zien uit het angstige en depressieve spectrum. Daarnaast kampten zij vaker met agressief gedrag.

Een jongen die beteuterd uit het raam staart om een niet te achterhalen reden /ANP

Kalm en consequent

De tijdstraf mag dan weliswaar geen negatieve consequenties voor de mentale ontwikkeling van het kind hebben, toch is de wijze waarop deze wordt toegepast van groot belang. Auteur van het onderzoek Dr. Rachel Knight laat aan de Britse omroep weten dat ouders veel twijfelen over de effectiviteit van hun opvoeding en of dit het beste is voor de kinderen.

„Helaas gaan veel ouders niet naar een opvoeddeskundige hiervoor, maar raadplegen ze sociale media of vrienden. Er is een hoop tegenstrijdige informatie te vinden online die onvolledig, uit zijn verband gerukt of inaccuraat is," aldus Knight.

Hoe je je kind in de hoek zet is volgens de jeugdpsycholoog bovendien van groter belang dan óf je je kind in de hoek zet. „De effectiviteit van time-outs is voor een groot deel afhankelijk van externe factoren. Wanneer dit op de juiste wijze gebeurt, zal het kind zich inderdaad beter aan de regels houden. Maar deze methode wordt vaak verkeerd begrepen of uitgevoerd."

Volgens Knight zijn er zes sleutels tot succes: kalmte, consistentie, positieve omgeving, een vooraf vastgestelde procedure, uitleg in begrijpelijke taal en geen stemverheffingen.