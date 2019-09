Kaarten liggen op tafel in brexitdebacle

De nieuwe brexit-ontwikkelingen maken het voor bedrijven niet makkelijker om zich voor te bereiden op het aankomende onheil.

Woensdag werd bekend dat het Verenigd Koninkrijk in een brexit-recessie lijkt te vervallen, schreef de Guardian. Leek een no-deal brexit eerst nog onvermijdelijk en werden daar al de nodige voorbereidingen voor getroffen, liggen de kaarten nu weer op tafel.

Noodwet

In het Lagerhuis is premier Boris Johnson zijn meerderheid kwijt, nadat een van de leden letterlijk de overstap maakte. Woensdag werd een zekere noodwet besproken, die wéér gaat over het uitstel van de brexitdeadline.

Lees ook: Johnson is meerderheid in het Britse Lagerhuis kwijt

Die deadline is nu wettelijk vastgelegd op 31 oktober, maar als het aan het Lagerhuis ligt wordt het verlaten van de Europese Unie uitgesteld naar 31 januari. Als de motie wordt aangenomen, zal in de wet komen te staan dat de regering uitstel van de brexit moet vragen als er halverwege oktober nog geen duidelijke afspraak op tafel ligt. De regering zal zich daaraan móeten houden.

Brexit-deskundige Jan-Willem Thoen van adviesbureau PwC denkt dat het voorstel een reële kans heeft om door het Lagerhuis te komen. „Daarna moet het Hogerhuis ernaar kijken en dat gaat een paar dagen duren. En daar wordt het spannend: volgende week wordt het parlement namelijk geschorst in aanloop naar de troonrede. Wat is eerder?”

Premier Boris Johnson is zelf fel tegen het voorstel, dat hij de „overgavewet” noemt, en wil op 31 oktober hoe dan ook uit de Europese Unie stappen, met of zonder deal. Als er groen licht komt voor het voorstel, vindt hij dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. „Er is een tweederde meerderheid nodig om vervroegde verkiezingen uit te schrijven”, legt Thoen uit. „Als die meerderheid er is, wordt het parlement ontbonden. En dan kan de noodwet niet meer behandeld worden.”

Spannende tijden

Spannende tijden dus, want het tijdsschema voor vervroegde verkiezingen kan eenzijdig door de regering worden vastgesteld. „Als de regering zegt dat de verkiezingen op 1 november plaatsvinden, dan is de brexit realiteit. In de wet staat namelijk dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uittreedt.”

Zelfs als de noodwet erdoor is en de regering wordt gedwongen uitstel aan te vragen voor de brexit als er geen deal is, is er voor Johnson nog niets verloren. „Als hij een parlementaire meerderheid weet te vergaren, zou hij ook een wet op kunnen stellen die die noodwet weer terugdraait”, zegt Thoen.

Maar, benadrukt Thoen, die noodwet gaat in dit geval om een verzoek. „Of de Europese Unie ook instemt is nog een tweede. Macron zei bij het eerste uitstel al dat Europa zich niet moet laten gijzelen door de brexit, hoeveel ruimte zijn ze dit keer bereid te geven”, vraagt hij zich af.

De Europese Commissie liet woensdag weten een afwachtende houding aan te nemen. Het dagelijks EU-bestuur „zal niet speculeren over wat er wel of niet kan gebeuren”, laat een woordvoerster weten.