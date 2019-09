Jongetje (8) overleeft gevecht met poema

Een 8-jarig jongetje heeft een aanval van een poema overleefd. Aan het gevecht hield hij maar liefst zestig hechtingen in zijn hoofd over. Ook moest zijn linkeroogbal opnieuw worden vastgemaakt.

Het voorval gebeurde twee weken geleden, toen de 8-jarige Pike Carlson en zijn broertje buiten in de tuin aan het spelen waren. Pike hoorde een vriend hem roepen en liep erheen. Zaterdag deed hij voor het eerst tegen CNN zijn verhaal over het gevecht.

„De poema sprong op me af. We rolden van de heuvel af, tegen een boom aan", vertelt het jongetje. „Hij probeert me onder de boom te duwen en ik pak een stok, om hem daarmee in zijn oog te duwen. Maar de stok brak."

Vals spelen

Wonder boven wonder kan Pike het verhaal nog steeds na vertellen. Zijn broertje was hun vader gaan halen en toen deze zijn zoon vond, lag de poema namelijk bovenop hem. Met Pike's hoofd in zijn bek.

Vechten met een poema zou Pike niemand aanraden, vertelt hij nu. „Poema's spelen vals. Ze krabben en bijten. En ze zijn sneller.”

De bewuste poema is inmiddels ingeslapen.