‘Jongeren schrijven in deze tijd geschiedenis’

De verkiezingen voor de jongerenvertegenwoordigers naar de Verenigde Naties zijn in aantocht. Hajar uit Helmond is dat nu.

Hajar Yagkoubi is 19 en al een jaar jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten en Veiligheid. Ze vormt een schakel tussen de Nederlandse jeugd, de Verenigde Naties (VN) en de internationale politiek. De goedlachse Helmondse doet dat vanuit de Nationale Jeugdraad (NJR) en gaat bijna haar tweede jaar in (zo lang duurt de ‘job’). Alle Nederlandse jongeren kunnen zich nu aanmelden – zie onderaan – om de collega van Hajar te worden. Eenzelfde traject wordt jaarlijks en ook nu weer ingezet voor de jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling.

Oprecht heel tof

Hajar wil om over haar ervaringen te vertellen afspreken in een Bagels & Beans (‘goeie koffie daar’, als geboren en getogen Brabantse overigens zonder zachte g). Ze studeert International Business Administration in Tilburg en doet daar het jongerenwerk bij. „Zo’n 25 uur per week, rond conferenties soms fulltime. Maar het bevalt echt goed. Ik vind het oprecht heel tof.”

Ze reisde naar VN-bijeenkomsten in New York en Berlijn, geeft gastlessen, praat met politici en maakte met anderen een VN-caravantour door het hele land. „We wilden met die tour eens een gaaf evenement organiseren. Met een elektrische camper gingen we van Den Haag tot Zwolle en spraken duizend jongeren over de duurzaamheidsdiscussie en hoe zij daar betrokken bij wilden worden. Alle ideeën gaf ik door aan minister Kaag en nam ik mee naar New York.” Een ander hoogtepunt was het High Level Political Forum in New York, met jongerenvertegenwoordigers uit de hele wereld. „We wilden daar heel graag praten met María Espinoza, voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN. Ons verzoek werd na vier maanden wachten afgezegd. In een VN-gang zag ik haar plotseling en terwijl je haar moet aanspreken met Madam President, rende ik in een impuls op haar af schreeuwde ik ‘Madam wacht, Madam wacht’. Ze draaide om met angst in haar ogen, haha, maar daardoor hebben we wel kunnen meeten. Ze zei uiteindelijk dat ze het supertof vond om met jongeren te praten.”

Jongeren empoweren

Na een hap in een bieslookbagel, legt Hajar uit dat haar werk zinvol is. Vorig jaar zei ze voor haar verkiezing in Metro: „Slechts 3 procent van de politici wereldwijd vertegenwoordigen jongeren. Dat moet anders, want jongeren zijn de toekomst.” Hoe is het nu? „Ik heb in een jaartje natuurlijk de wereld niet veranderd. Alleen het empoweren van jongeren tijdens gastlessen vind ik al zinvol. We (ze werkt samen met tweedejaars Jahkini, red.) lobbyen we voor jongerenparticipatie bij ministers en lobbyen dit ook bij landen zonder jongerenvertegenwoordigers. Elk jaar doen er meer landen mee. Dat is mooi, want om gelijkheid te krijgen moeten niet alleen de welvarende landen een jongerenvertegenwoordiger hebben.”

Politieke deuren open

Het enthousiasme en de gedrevenheid spatten er bij Hajar vanaf. Ze krijgt van ‘de jeugd van tegenwoordig’ vanzelf energie. „Geweldig dat jongeren weer de straat op gaan om bijvoorbeeld aandacht voor het klimaat te vragen, ze spreken zich uit. Dat klimaatprotest van dit jaar was de grootste ooit, wereldwijd. Jongeren schrijven in deze tijd geschiedenis. Ik zie dat dat politieke deuren opent waarbij jongeren het gesprek kunnen aangaan. Supermooi dat ik er als vertegenwoordiger een rol in mag spelen. Politici merken gelukkig wat meer dat de wereld echt speelt bij onze generatie, al zijn er ook nog altijd bij die denken de huidige jongeren een apathische generatie vormen.”

Hajar heeft maatschappelijke onderwerpen altijd interessant gevonden, maar haar betrokkenheid begon drie jaar geleden. „Toen ik 16 was heb ik met vrienden een vrijwilligersclubje opgericht om bij jongeren in de jeugd- en pleegzorg langs te gaan. We wisten dat zij niet zelf hun doelen in het zorgtraject mochten stellen en willen daar aandacht voor vragen. Het is wel hun leven.”

Ga er helemaal voor

Ze raadt haar generatiegenoten aan om een poging te doen jongerenvertegenwoordiger voor ons land te worden. „Zeker. Als je jongerenthema’s belangrijk voor je zijn en je net als ik vindt dat jongeren nog niet altijd serieus genomen worden, dan moet je er helemaal voor gaan. Dit is de goede tijd om dat te doen en je stem te laten horen, juist omdat er voor jongeren wat meer deuren opengaan. Een nieuwe jongerenbeweging zie je wereldwijd ontstaan. Buiten dat is de functie van jongerenvertegenwoordiger hartstikke leerzaam. Ik heb in één jaar meer geleerd dan in mijn hele schoolcarrière. Dat meen ik oprecht.”

Heeft ze ondertussen nog wel tijd voor ontspanning? Hajar lacht: „Ja hoor, ik doe nog leuke dingen met mijn vrienden.” Dan moet ze de trein halen. „Volgende afspraak in Hoofddorp!”

Wil jij naar de VN?

Alle Nederlandse jongeren tussen 18 en 24 jaar kunnen meedoen aan de verkiezingen voor de VN jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling en Mensenrechten en Veiligheid. Je kunt je tot en met 15 september aanmelden door een motivatiebrief en cv te mailen naar NJR (verkiezing@njr.nl). Na een sollicitatieronde blijven acht tot twaalf kandidaten over voor een voorrondedebat. Een vakjury en jongerenpanel selecteren de twee beste kandidaten per categorie. De vier finalisten gaan van 14 tot en met 21 oktober in een campagne de strijd met elkaar aan om de meeste stemmen van Nederlandse jongeren. Deze eindigt op maandag 21 oktober met een verkiezingsfinale tijdens de Nacht van de VN in Amsterdam. Meer weten? Ga naar jongerenvertegenwoordigers.nl.