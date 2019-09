Jongeren blijven appen op de fiets

Vier op de vijf jongeren blijven al fietsend hun smartphone gebruiken. Dit ondanks het verbod dat op 1 juli inging. Dat blijkt uit onderzoek van TeamAlert, de stichting die die zich bezighoudt met jongeren en risicogedrag.

Maandag werd bekendgemaakt dat de jongeren wel in tweestrijd staan. Ruim 62 procent van hen is het namelijk met het verbod op smartphonegebruik op de fiets eens en snapt dit gedrag te veel afleidt.

Toch blijven de meeste jongeren hun mobieltje al trappend gebruiken om muziek en navigatie te bedienen en te appen. 40 procent van die de jongeren die in overtreding is, geeft aan dat hun smartphonegebruik op de tweewieler sinds 1 juli wel verminderd is.

Sociale norm

69 procent van de jongeren geeft in het onderzoek aan ‘het normaal te vinden dat leeftijdsgenoten het mobieltje op de fiets bedienen’. Smartphonevrij fietsen is dus nog niet de sociale norm. Om die norm te verschuiven is het project Beat the Street bedacht. Leerlingen op het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum deden een test en zagen middels virtual reality dat smartphonegebruik in het verkeer gevaarlijk is.

Beat the Street. / Foto: TeamAlert

Een van de belangrijkste redenen dat jongeren ‘lekker blijven appen’ op de fiets, is dat zij de kans om gepakt te worden erg klein inschatten. TeamAlert raadt aan om door middel van voorlichting de subjectieve pakkans onder jongeren te vergroten, door bijvoorbeeld vaker ervaringsverhalen te delen van jongeren die een boete hebben gekregen. „We gaan daarover in gesprek, onder meer met overheden en de politie”, zegt Lonneke Ziemerink van TeamAlert.

Algeheel verbod

De stichting hield het onderzoek, in samenwerking met Samsung, onder 1331 jongeren. Sinds 1 juli geldt in het verkeer een algeheel verbod op het vasthouden van mobiele elektronische apparaten, zoals smartphones, laptops, muziekspelers en camera’s. Wie betrapt wordt kan een boete van 95 euro verwachten.