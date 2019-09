Incontinentie bijhouden met een app: altijd op tijd

Er zijn steeds meer slimme toepassingen te vinden in de (Nederlandse) zorg om op die manier de werkdruk te verlichten. Zo ook op het gebied van incontinentie.

Werknemers in de zorg ervaren nog steeds hoge werkdruk, blijkt uit cijfers van het CBS en TNO. Mensen ervaren dat ze te veel werk moeten doen in te weinig tijd en dat ze hierin te weinig ruimte hebben om hun werk naar eigen inzicht in te richten. Mede hierdoor is het werkverzuim in de zorg vaak groter dan in andere werkvelden. Dat moest anders, vond Abena. Abena is de leverancier van persoonlijke verzorgingsproducten. Onlangs won het bedrijf de Kate Granger Awards 2019 door hun toepassing van slim incontinentiemateriaal. Volgens de jury zorgt dit materiaal ervoor dat de kwaliteit van leven voor cliënten wordt verhoogd terwijl de zorgmedewerkers minder stress ervaren.

Wat is slim incontinentiemateriaal?

Slim incontinentiemateriaal is nog steeds hetzelfde materiaal dat wordt gebruikt bij incontinentie. Het grote verschil met de oude toepassing is dat in het geval van slim incontinentiemateriaal er sprake is van sensoren die kunnen meten hoe vochtig het materiaal is. Hierbij kunnen zorgmedewerkers met behulp van een app bekijken wat het vochtniveau tot op de millimeter is. Het grote voordeel van deze ontwikkeling is dat verschoningen van mensen nooit meer te vroeg of te laat hoeven plaats te vinden en dat zorgmedewerkers beter hun tijd in kunnen plannen.

Foto: Roos Koole | ANP

Hiermee worden huidirritaties, een oncomfortabel gevoel vanuit patiënten én medewerkers en natte bedden (beter) voorkomen en zorgt het voor een algehele betere werksfeer en een socialer contact tussen de medewerker en de patiënt. Voor de zorgmedewerker zijn er geen vaste piekpunten meer: de momenten waarop iedereen moet worden verschoond maken plaats voor individuele momenten. Hierdoor is er meer aandacht voor ieder individu, wat voor beide partijen beter werkt. Abena Healthcare heeft dit product op de markt gebracht en heeft er inmiddels meerdere prijzen mee gewonnen.

Nationale Innovatieprijs

Zo won Abena Healthcare bijvoorbeeld de Kate Granger Awards Compassionate Care 2019 gewonnen voor de ontwikkeling van slim incontinentiemateriaal. De uitreiking voor de Kate Granger Awards vond plaats tijdens de internationale zorgconferentie HIMSS Europe in Helsinki. Dat het slimme incontinentiemateriaal goed in de markt voor de zorg ligt, blijkt ook al uit een eerder gewonnen prijs. Abena won in 2018 namelijk de Nationale Innovatieprijs, omdat het product zoveel invloed heeft op de werkdruk van de zorgmedewerker én omdat het het leven van een patiënt of cliënt aanzienlijk kan verbeteren. Deze combinatie van factoren is een absolute aanwinst voor de zorg.

Foto: Colourbox

Abena is een Deens bedrijf dat al sinds 1953 bezig is met het verbeteren van incontinentiemateriaal. In samenwerking met zorginstellingen Philadelphia en Evean zijn de nieuwe ontwikkelingen inmiddels op de markt te vinden. Philadelphia is altijd de eerste zorginstelling die dergelijke ontwikkelingen test voor de markt. Dit omdat de organisatie een partnerschap hebben met Abena en MediSens. Inmiddels werken ook andere zorgorganisaties met de producten van Abena Healthcare, zodat steeds meer mensen kunnen profiteren van de voordelen van dergelijke slimme ontwikkelingen binnen de zorg.

Toekomst van slimme toepassingen

In de toekomst zal er alleen maar meer gebruik worden gemaakt van dit soort slimme toepassingen, zoals het incontinentiemateriaal van Abena. Metronieuws schreef eerder bijvoorbeeld over het feit dat in 2025 je huis slimmer is dan jij, dan moet dat met de zorg ook goed komen. De voorspelling is bijvoorbeeld dat mensen steeds vaker en langer thuis kunnen blijven wonen door slimme ontwikkelingen. Omdat alles online geregistreerd en bekeken kan worden, kan er meer zorg op afstand plaatsvinden. Hierdoor kan er sneller en gemakkelijker geschakeld worden wanneer er iets aan de hand is en hoeven zorgmedewerkers ook juist niet voor niets ergens aan te kloppen.

Ook gebeurt er steeds meer rondom robotica in de zorg. Een robot kan helpen bij het gezelschap houden van patiënten, bij reminders geven voor het nemen van medicatie en zelfs bij het stimuleren van beweging van een patiënt. Hierbij moet uiteraard nog wel gekeken worden naar het persoonlijke aspect van zo’n robot. Ook bijzonder: grote kans dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van drones. Woon je bijvoorbeeld op een afgelegen plek in het bos of in het buitenland in de bergen en heb je medicatie nodig? Dan kan dat binnen no time worden gebracht door drones. Wist je dat in Denemarken al een eerste dronecentrum geopend is? Dat is opvallend omdat Abena Healthcare ook een Deens bedrijf is. Velen zijn in ieder geval benieuwd wat de toekomst ons gaat brengen op het gebied van slimme zorg.