Honden verscheuren vrouw in Engeland

Kopen we bewust bij de supermarkt, in het restaurant gunnen we onszelf wel een smakelijke lap vlees. Gemiddeld verbruiken Nederlanders 77,2 kilo vlees per persoon; ruim 50 procent meer dan het Voedingscentrum aanraadt en een halve kilo boven het verbruik in 2017.

Voor het eerst in tien jaar tijd zijn we meer vlees gaan eten. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research in opdracht van Wakker Dier. „Zeer verontrustend nieuws”, laat Anne Hilhorst van Wakker Dier weten.

De trend is opvallend te noemen, beaamt Hilhorst. In de supermarkten liggen de schappen vol met vegetarische kipstukjes, worstjes en hamburgers en ook de vegetarische restaurants zijn inmiddels volop in het straatbeeld te zien. „Wat belangrijk is om te weten is dat het hier gaat om cijfers over het gehele gebruik van vlees in heel Nederland.”