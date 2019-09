Hoera, De Kindertelefoon bestaat 40 jaar

De Kindertelefoon bestaat donderdag 40 jaar!

Een 40e verjaardag vieren met hoog bezoek: koningin Máxima woont het jubileum van De Kindertelefoon donderdag bij in Utrecht. Wie dacht dat een telefoonlijn voor kids tot 18 jaar totaal ouderwets is, heeft het mis. Vorig jaar werden 128.000 gesprekken met kinderen gevoerd. Bijna de helft daarvan ging nog per telefoon (de rest per chat).

Pesten is het onderwerp waarover per telefoon het meest gebeld wordt (meer dan een kwart van de gesprekken). Op de chat gaat het het vaakst over relaties, liefde en seksualiteit. Ook geweld en thuissituaties komen regelmatig aan bod. Tegenwoordig bestaat er op Kindertelefoon.nl ook een forum waar kinderen op een veilige plek elkaar kunnen helpen.

Van lokaal naar landelijk

De Kindertelefoon begon in 1979 als een lokaal initiatief van Amsterdamse ouders. Vandaag de dag werken vijfhonderd opgeleide vrijwilligers op zeven locaties in Nederland. Zij zijn iedere dag bereikbaar tussen 11 en 21 uur. Hun gesprekken duurden in 2018 bij elkaar opgeteld 34.362 uur.