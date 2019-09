Het is Vrijdag de Dertiende! Wel of niet trouwen op deze dag?

Het is de eerste vrijdag de dertiende van het jaar. Best wel een datumdingetje in de trouwbranche.

Alarmbellen

,,Ik moet heel goed zoeken, het is inderdaad een moeilijke datum in onze branche!” Trouwambtenaar Pauline Suidgeest scrolt naarstig door haar archief, waarbij meermaals een ‘oh jaaa’ en een ‘aaah’ uit haar mond komt. Zoveel huwelijken, zoveel speeches en nog meer herinneringen. Maar die dertiende is zeldzaam. ,,Het wordt echt vermeden. Ik heb net de afgelopen vijf jaar doorgenomen en ben maar drie huwelijken op de dertiende tegengekomen.” Waarvan eentje op vrijdag de dertiende. Ze leest haar speech terug van toen en er gaat weer een belletje rinkelen. Of alarmbellen. ,,Dat was een heel intens stel, vooral die vrouw. Ze hadden elkaar via ‘het ongeluk ontmoet’ en wilden per se op een ongeluksdag trouwen, omdat ze dachten dat het dan juist geluk zou brengen.” Ze schudt haar hoofd, ,,ze hebben het niet gered, maar of dat nou door die datum komt...”

Trouwambtenaar Pauline Suidgeest in actie / Foto: Peter van der Lingen

De trouwambtenaar van zowel de gemeente Leusden als ‘van zichzelf’ (als zelfstandig onderneemster), herinnert zich ook nog een ‘de dertiende-huwelijk’ op locatie ergens in Frankrijk. De voltallige families en alle vrienden waren ingevlogen en terwijl de zon stralend scheen in Nederland, richtten de weergoden al hun regenstralen en donder- en bliksempijlen op Frankrijk. ,,Het was verschrikkelijk...Tot overmaat van ramp pakte het bruidskapsel, ondanks minutieuze foto’s voor de Franse kapster, compleet verkeerd uit.”

Wel geliefde data

Wat wel hele populaire trouwdata zijn? Geen seconde hoeft ze daarover na te denken. Alle vrijdagen en zaterdagen in mei -behalve in de vakantie-, juni en september, ,,en volgend jaar alles met 20 natuurlijk.” De enthousiaste Suidgeest pakt tot slot nog even het jaar 2013 erbij. 13-6-13, leest ze voor. ,,Volgens mij een huwelijk met twee vrouwen.” Ze scrolt omlaag. ,,Oh nee, de man heette Jose, hij was Spaans. En ze zagen bij mij pas op wat voor dag ze gingen trouwen. ‘Oh wat een leuke datum’, riepen ze uit.” 13-3-13 vergeet ze niet snel. Het stel waarvan de trouwlocatie een week van tevoren failliet ging. Grote paniek, maar onnodig zo bleek en een geluk bij een ongeluksdag: ,,Omdat het zo’n onpopulaire datum was, hadden ze binnen een dag weer een nieuwe locatie gevonden en werd het een knalfeest!”

Zij gaan trouwen

Christine en Mark trouwden ook in 2013, op vrijdag 13 september. Dat was het burgerlijke huwelijk, op deze vrijdag de dertiende gaan ze voor de kerkelijke ronde. Bang dat iets misgaat, is ze allesbehalve, dat ging het die eerste keer ook niet. ,,We vinden dit juist zo’n mooie dag.” Want hun eerste kus was er ook op die vrijdag de dertiende in september, in 2006 alweer. Dat was in Kaapstad, daar waar de Duitse Christine en de Nederlandse Mark elkaar ontmoetten. Drie kinderen en een bescheiden burgerlijk huwelijk later, zijn ze nu klaar voor een heel groot feest.

Voorzorgsmaatregelen hebben ze niet getroffen voor deze datum waar toch altijd een sluier van ongeluk omheen hangt, behalve dan ‘extra broeken’ voor de kinderen en grote voordeel van deze datum: alles was nog vrij, net zoals in 2013, toen ze heel lastminute besloten te trouwen. ,,Voor veel mensen misschien een pechdatum, voor ons de mooiste én gelukkigste dag die we ons maar kunnen voorstellen.”