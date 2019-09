Het is bijna herfst! Of is het gedaan met de vier seizoenen?

De herfst staat weer voor deur. Vanaf aankomende zaterdag 21 september gaat volgens de astrologische kalender het herfstseizoen van start.

Maar is de verdeling van vier seizoenen in een jaar eigenlijk nog wel realistisch en betekent de start van de herfst tegenwoordig nog wel dat we de zomerkleren weer op kunnen bergen? Het wordt tenslotte steeds maar warmer en warmer en het klimaat is daarom steeds vaker het gesprek van de dag.

Toch zullen seizoen niet vervagen, zegt meteoroloog Marlotte van der Heiden van Weeronline. „De seizoenen ontstaan door de kanteling van de aarde, de hoeveelheid zonuren is daarmee gemoeid. Aan die kanteling verandert niks.”

Even een opfrisser: er zijn seizoenen omdat de aarde rondjes draait om de zon. De aarde staat scheef en daarom is in de zomer het noordelijk deel het meest naar de zon gekanteld, en in de winter het zuidelijke deel. In de zomer straalt de zon dus van ‘boven’ op ons deel van de aarde.

Langer zomer

Vanaf aankomend weekend worden de dagen dus weer korter. Het feit dat het warmer wordt doet hier logischerwijs niet aan af. „De beleving van de herfst kan wel per jaar verschillen. Vorig jaar bleef het heel lang warm, waardoor het leek alsof de zomer langer aanhield”, zegt Van der Heiden.

Wat temperatuur betreft kan het daarom wel lijken alsof de seizoenen vervagen. „Dat is heel subjectief en verschilt per persoon. Sommige mensen spreken bijvoorbeeld pas van de herfst als de bladeren van de bomen zijn gevallen.”

Volgens de meteoroloog zijn er altijd uitschieters, maar is daar op dit moment geen sprake van. Zo is de temperatuur donderdag ietsje koeler voor de tijd van het jaar, maar daar staat tegenover dat zaterdag, als de herfst zijn intrede doet, het juist warmer wordt dan gebruikelijk.

Maar paar weken winter

In ieder geval krijgen we dus gewoon te maken met de herfst, de winter, de lente en de zomer, waarna het rondje om de aarde weer opnieuw begint. Wel zegt Van der Heiden dat de winter de laatste jaren steeds meer op de herfst begint te lijken.

„We hebben slechts een paar weken per jaar echt winterweer.” Of dat de aankomende winter ook zo gaat zijn is nog lastig te voorspellen.