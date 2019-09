Herstelde Gordon wil comeback maken als zanger

Gordon is woensdag naar New York gevlogen om zich te laten behandelen door een van de beste KNO-artsen ter wereld. De zanger stapte vol goede moed in het vliegtuig en is herstellende van zijn drugs- en alcoholverslaving waarvoor hij zich deze zomer liet opnemen in een afkickkliniek.

Toch heeft deze periode nog wel een weerslag gehad op zijn stembanden waardoor het gouden keeltje van de zeer vredelievende zanger niet meer geschikt is voor muziek. Bijwerkingen van verkeerden medicatie zouden zijn stem hees gemaakt hebben, zo laat hij weten via Facebook.

Gordon is vertrokken naar New York /Facebook

Heukerothtijd

Niet alleen de heesheid van de medicijnen maar ook gehoorverlies na een ernstig ongeval zouden de 51-jarige BN'er het optreden onmogelijk gedaan. Toch zoekt hij de oorzaken ook bij zichzelf, overmatig drank- en drugsgebruik zouden zijn stem eveneens hebben aangetast. „Noodgedwongen heb ik afscheid moeten nemen van wat ik het liefste deed en dat was zingen," zo bekent Gordon aan zijn volgers.

Zangeres Trijntje Oosterhuis zou hem uit het dal gehaald hebben en hem opnieuw kennis gemaakt laten hebben met de liefde voor muziek. Ook meent hij meermaals door collega's te zijn bespot 'die zelf met een playbackend het land in gaan en mijn talent in twijfel trokken'. Hij wil met zijn comeback niet langer de inspiratiebron voor vele grappen zijn.

De Amerikaanse arts waar hij nu naar onderweg is zou aan de zanger hebben verteld dat zijn stem nog altijd te herstelling is. Inspiratie voor nieuwe muziek deed hij op in de afkickkliniek waar hij - naar eigen zeggen - 7 mooie steengoede liedjes schreef'. Gordon heeft als voornemen om volgend jaar zijn comeback te maken en wil een album luisterend naar de naam 'de heling' uitbrengen.

De zanger werd door zijn ex Kevin B. beschuldigd van stalking /ANP

Van romantiek tot problematiek

Gordon beleefde vorig jaar een jaar van hoge pieken en diepe dalen. Zijn zoektocht naar de ware speelde hierin een prominente rol, hij besloot eerst niet te gaan trouwen tijdens de climax van zijn show 'Gordon gaat Trouwen'. De op handen zijnde bruiloft in Zuid-Afrika was al gepland, maar hij besloot toch met geen van de twee finalisten in het huwelijksbootje te stappen. Liefde in Zuid-Afrika vond hij echter op de valreep van 2018 nog wel; maar ook deze relatie hield niet lang stand. Het 24-jarige model Ryk zou Kerst met zijn nieuwe partner komen vieren in Nederland, maar zat een dag later alweer op het vliegtuig terug naar huis. Volgens Gordon was het een instabiel wrak.

Dit was overigens niet de enige relationele ophef waar hij vorig jaar mee te maken had. De zanger was in een hevig conflict verwikkeld met een andere ex-vriend Kevin B. die beweerde dat hij er nooit sprake was van een amoureuze relatie. Uiteindelijk moest de rechter er aan te pas komen om te bepalen of de twee nou wel of niet een relatie hadden. Als belangrijkste bewijsstuk werden logbestanden van WhatsApp-gesprekken gebruikt die na de uitspraak ook voor iedereen te lezen waren.

En er was nog meer; in het jaar dat Gordon Abraham zag, publiceerde hij ook een biografie luisterend naar de naam Gordon. De verhalen die hij hierin beschreef vielen in het figuurlijke verkeerde keelgat van familieleden, meerdere BN'ers en Eric de Zwart.

9 kilo kwijt, stop 'drinking and drugs' /Facebook, Gordon Heuckeroth

Afgekickte boterham

Gordon werd vorig jaar door John de Mol naar SBS gehaald om nieuwe te presenteren; een hiervan was de hilarische spelshow Gordon tegen Dino. Dit hilarische element kwam echter niet helemaal goed uit de verf bij de kijkers thuis, want in april werd de stekker uit het programma getrokken. Eind juli werd bekend dat hij zich liet opnemen in een kliniek om hem van een slepende verslaving aan drank en cocaïne af te helpen. Met wat rekenen is zijn herstel dus in iets meer dan een maand tijd werkelijkheid geworden.

De afgelopen periode beschrijft hij als 'rock bottom', maar hij kwam er weer bovenop en vond ook zijn waardigheid weer terug. Wat hij echter wel liever kwijt is dan rijk dat zijn de kilo's, hij volgt naar eigen zeggen een streng dieet, viel 9 kilo af en wil op 1 januari komend jaar zijn streefgewicht halen.

Deze periode wil de zanger nu dus vaarwel zeggen, vol goede moed en naar eigen zeggen clean stapte hij woensdag het vliegtuig in om aan de volgende stap naar zijn volledige herstel te werken. Over zijn relationele status liet hij verder weinig los tijdens het Facebookbericht. Het zou dus kunnen dat hij over een kleine week 'de liefde van zijn leven, maar nu echt' gevonden heeft.