Herdenkingen bevrijdingsoperatie Market Garden populairder dan ooit

De herdenkingen van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden, afgelopen week precies 75 jaar geleden, zijn populairder dan ooit.

Niet alleen de grote, bekende herdenkingen breken elk bezoekersrecord, ook bij de kleinere bijeenkomsten in Limburg, Brabant en Gelderland staan de bezoekers rijen dik. „Mensen hebben steeds meer behoefte om dingen samen te delen", verklaart burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen.

Volgens de organisaties van onder andere de luchtlandingen in Ede, de herdenking bij de Rijnbrug in Arnhem en de erewandeling Sunset March in Nijmegen speelt het mooie weer dit weekeinde een grote rol. En ook de aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders, zoals prins Charles en prinses Beatrix in Ede en ambassadeurs en bewindslieden in alle plaatsen zorgt voor extra belangstelling. „Maar ook toen er nog niets definitiefs over het weer te zeggen was, stond de telefoon al roodgloeiend", zegt een woordvoerster van Bridge to Liberation, het muziekspektakel op de Rijnbrug in Arnhem.

De massale drukte zorgt ook voor problemen. Veel bezoekers, die van heinde en verre komen, krijgen onderweg naar een evenement te horen dat het te druk is en dat ze een vergeefse tocht maken. Op sociale media regent het klachten.

Verkeerschaos

De Airborne Begraafplaats in Oosterbeek ging zondag al een uur voor de plechtigheid begon op slot. Ede liet zich zaterdag zo verrassen door de drukte dat er de hele dag een verkeerschaos ontstond met zelfs een kilometerslange file voor fietsers. Het publiek zat urenlang vast op en bij de Ginkelse Hei.

In Arnhem zouden veteranen in de mensenmassa tegen controleurs aangelopen zijn die hen niet door wilden laten, zodat ze de herdenking misten. Burgemeester Ahmed Marcouch laat uitzoeken wat er precies is gebeurd.