Handlanger van Dutroux mogelijk maandag vrij met voorwaarden

De kans is groot dat de rechtbank van Ittre de 47-jarige Michel Lelièvre, de oud-handlanger van Marc Dutroux, maandag al vrijlaat.

Lelièvre was tien jaar geleden de belangrijkste hulp van Dutroux en is medeplichtig voor de ontvoering van An, Eefje, Sabine en Laetitia. Hij wordt gezien als een van de meest gehate mensen in België. Toch is zijn advocaat er van overtuigd dat hij klaar is voor vrijheid.

Ander mens

„Of hij komt in 2023 vrij zonder voorwaarden, of nu mét voorwaarden", zo zegt advocaat Benjamine Bovy tegen Het Nieuwsblad. „Geloof me: hij is intussen een ander mens geworden. En niet dankzij God, nee, dat is een fabel. Michel zit echt niet elke ochtend in de Bijbel te bladeren. Noem het een houvast, een uitlaatklep, een tijdverdrijf zo je wil.”

Een vrijlating van Lelièvre zou na de vrijlating van de oud-echtgenote van Dutroux, Michelle Martin, opnieuw een horrorscenario betekenen voor de nabestaanden. Dat begrijpt en accepteert de voormalige rechterhand van Dutroux ook, zo zegt zijn advocaat: „Voor de nabestaanden zal het altijd ondraaglijk zijn als hij terugkomt in onze maatschappij. Daarvoor bestaat alle begrip. Lelièvre vraagt ook geen vergeving voor de onvergeeflijke fouten die hij heeft gemaakt."