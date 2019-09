Hagenaar (71) dood, mogelijk na mishandeling

In Den Haag is een 71-jarige man bezweken aan verwondingen die hij maandag vermoedelijk heeft opgelopen door een mishandeling.

De man overleed in een ziekenhuis nadat hij eerder in zijn huis aan de Blois van Treslongstraat onwel was geworden en gereanimeerd moest worden.

Groepje jongeren

De politie is in verband met zijn overlijden op zoek naar een groepje jongeren vermoedelijk van middelbareschoolleeftijd. De echtgenote van het slachtoffer heeft agenten verteld dat haar man het slachtoffer was geworden van mishandeling toen hij op de Willem de Zwijgerlaan in Den Haag langs dat groepje jongeren liep.

Nader onderzoek

Hij is op eigen kracht naar huis gelopen, maar werd daar later onwel. Wat er is gebeurd is wordt onderzocht.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden, de politie zoekt getuigen die de mishandeling of de vlucht van het groepje jongeren hebben gezien.