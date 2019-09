Groep feestvierders toch naar Area 51 gekomen

Een groep feestvierders is vrijdag naar Area 51 gekomen, de geheimzinnige testlocatie van de Amerikaanse luchtmacht. Mensen verzamelden zich vrijdag bij het terrein in Nevada als reactie op het Facebook-evenement 'Storm Area 51'.

In juni maakte initiatiefnemer Matty Roberts het evenement op Facebook aan onder het motto 'zo'n grote groep kunnen ze niet stoppen', maar later zei hij een bestorming te ontmoedigen. „Ik wil alleen maar een feestje van weirdo’s bij elkaar in de woestijn.”

Gekke kostuums

In totaal zegden ruim 2 miljoen mensen toe, maar volgens lokale media hebben zo'n honderd mensen zich verzameld. „Een stel willekeurige mensen droegen gekke kostuums bij de ingang van de basis”, zei een bezoeker. „Waarom zou je dat willen missen? Het is een ervaring die je maar één keer in je leven meemaakt.” Zo droegen sommige feestgangers ruimtepakken en maskers van buitenaardse wezens. Ook hadden sommigen spandoeken bij zich.

Area 51, dat officieel de Nevada Test and Training Range heet, wordt gebruikt als testlocatie voor de Amerikaanse luchtmacht. Het is haast onmogelijk om het gebied en het luchtruim erboven binnen te gaan zonder toestemming. Al decennia lang doen de meest bizarre verhalen de ronde over Area 51. Zo zou er in 1947 een vliegende schotel zijn neergestort, bekend als het Roswellincident.

Vloggers

Eerder deze maand probeerden de Nederlandse vloggers Govert Sweep en Ties Granzier de basis al binnen te komen. Zij werden toen opgepakt omdat ze de waarschuwingsborden negeerden. Uiteindelijk kwamen de twee weg met een flinke boete. Ze moeten in totaal 4500 dollar betalen.