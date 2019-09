Geen elektriciteit meer, orkaan Dorian treft Canada.

Wie naar het westen van de Verenigde Staten afreist mag wel oppassen. Duizenden mannelijke vogelspinnen hebben namelijk hun hol verlaten en zijn op zoek naar een vrouwtje om mee te paren.

Met gevaar voor eigen leven zijn duizenden mannelijke vogelspinnen in het westen van de Verenigde Staten momenteel op zoek naar een vrouwtje. De mannetjes hebben jarenlang in een hol geleefd en gaan van augustus tot oktober in groepen op pad.

Forest Urban, ongewervelden-expert van het Natuur Historisch Museum in Los Angeles, zegt in The Guardian dat dit het hoogtepunt van hun leven is. „De spinnen zitten jarenlang in hun hol, tot ze volwassen zijn. Dan is het, ding-dong, tijd om te gaan. Met de jongens op naar de kroeg."