Gaskraan dicht betekent niet dat aardbevingen voorbij zijn

Het kabinet heeft besloten dat er in 2022 een einde komt aan de gaswinning in Groningen. Maar dat betekent niet het voorbij is met de onrust.

De gaskraan in Groningen wordt al per 2022 dichtgedraaid, acht jaar eerder dan het kabinet van plan was. Wel blijft de optie open om in extreem koude winters toch nog gas te winnen.

Dat maakte minister Eric Wiebes van Economische Zaken dinsdag bekend. Vanaf oktober zal al worden afgebouwd en minder dan 12 miljard kubieke meter gas worden gewonnen. De kans op aardbevingen komt volgens het Staatstoezicht op de Mijnen pas op een aanvaardbaar niveau als de gaswinning onder die grens blijft.

Globaal gezien gaat de kans op zwaardere aardbevingen vanaf 2022 afnemen, zegt Manuel Sintubin, aardbevingsgeoloog aan de universiteit van Leuven. „Maar dat betekent niet dat het straks gedaan is. Groningen moet je blijven zien als een aardbevingsgebied.”

Onrustig

Dat komt door de spanningen die in de ondergrond aanwezig zijn. „Decennia is het spanningsveld in de Groningse ondergrond verstoord. Het kost tijd om dat te herstellen. Het gaat nog minstens tientallen jaren onrustig blijven in de Groningse bodem.”

Sintubin is bang dat de impact van een aardbeving na 2022 groot gaat zijn. „Er kan straks een sfeer ontstaan waarbij de Groningen ervanuit gaat dat de problemen voorbij zijn. Als er zich dan een rijpe aardbeving zal voordoen, zal de impact groter zijn, omdat mensen het niet meer verwachten.”

Schade

Het is belangrijk dat het kabinet dit goed communiceert met de inwoners van Groningen, benadrukt Sintubin. „Er mag vanuit de politiek of de wetenschap niet de impressie gewekt worden dat het probleem in 2022 van de baan is.”

Een ander discussiepunt voor het kabinet zal de versterkingsoperatie worden, denkt hij. „Er kan worden gekozen voor de effectieve afhandeling van de schade van de huizen of voor de uitvoerige, duurdere variant, waarbij wijken met de grond gelijk moeten worden gemaakt. Dat is een legitieme discussie die nu zal gaan spelen.”

Partijen positief

Partijen in de Tweede Kamer reageren positief op het besluit van de regering om de gaswinning sneller af te bouwen. Wel houden Kamerleden een slag om de arm waar het de versterkingsoperatie en de afhandeling van schadeclaims betreft.

Henk Nijboer van de PvdA noemt het historisch nieuws. „Topprioriteit voor de PvdA is nu dat mensen die al jaren lijden onder schade en procedures eindelijk fatsoenlijk worden geholpen." Ook Agnes Mulder (CDA) benadrukt dat de „versterkingsoperatie en de schadeafhandeling prioriteit houden en op gang komen."