Frankrijk tegen langer uitstel van de Brexit.

Frankrijk ziet momenteel geen reden om het Britse vertrek uit de EU nogmaals uit te stellen. Minister Jean-Yves Le Drian (Buitenlandse Zaken) zegt verlenging van de Brexitdeadline „onder de huidige omstandigheden" af te wijzen. „We gaan dit niet iedere drie maanden herhalen."

De Brexit had oorspronkelijk moeten plaatsvinden op 29 maart, maar is al twee keer uitgesteld. Het Britse Lagerhuis stemde herhaaldelijk tegen de deal die toenmalig premier Theresa May overeen was gekomen met de EU, maar wil ook geen Brexit zonder deal. Daardoor is een politieke patstelling ontstaan.

Deadline

„Ze zeggen dat ze met andere oplossingen willen komen, alternatieve regelingen zodat ze weg kunnen", aldus Le Drian in een televisieprogramma. „Maar die hebben we niet gezien en dus zeggen we 'nee'", vervolgde hij. „Laat de Britse autoriteiten ons maar vertellen hoe we verder moeten."

De huidige Brexitdeadline is 31 oktober. Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk in principe over 53 dagen de EU moet verlaten. Een verzoek om uitstel kan worden geblokkeerd door alle EU-lidstaten.

Minister Le Drian riep de Britten op verantwoordelijkheid te nemen voor hun situatie. „Ze moeten ons vertellen wat ze willen."