Facebook neemt zware maatregelen tegen anti-vaxxers

Het sociale medium Facebook wil een vuist maken tegen de verspreiding van nep-informatie over vaccinaties.

Zo krijgt zoekfunctie van het platform een aanpassing waardoor gebruikers die zoeken naar informatie over vaccins of bepaalde hashtags worden doorverwezen naar pagina's van volksgezondheidsorganisaties, meldt The Guardian. Deze wijziging zal wereldwijd uitgerold worden.

Niet alleen de zoekfunctie gaat doorverwijzen naar voorlichtingsmateriaal. Ook binnen besloten groepen en op publieke pagina's en Instagram-profielen waar berichten rondgaan die de werking van vaccinatieprogramma's in twijfel trekken gaan er zaken veranderen.

Zogenaamde anti-vaxxers en mensen die op zoek zijn naar informatie krijgen in de toekomst een educatieve module over de veiligheid van inentingen te zien. De links verwijzen voor Amerikaanse gebruikers door naar het Amerikaanse ministerie voor volksgezondheid en gebruikers van buiten de VS krijgen informatie van de World Health Organization voorgeschoteld in meerdere talen.

Facebook neemt deze maatregelen omdat er de afgelopen jaren een trend merkbaar is waarin ouders steeds vaker besluiten om hun kinderen niet in te enten. Een groep anti-vaxxers is zeer talrijk aanwezig op sociale media en probeert anderen met hun berichten te overtuigen om ook vraagtekens te zetten bij inentingen.

Terwijl de informatie in deze berichten doorgaans aantoonbaar onjuist is, blijven ze zich toch wereldwijd verspreiden. Met als gevolg dat besmettingen met ziektes als de mazelen, die bijna niet meer voorkwamen in westerse landen, de laatste jaren in rap tempo toenemen. Deskundigen op het gebied van volksgezondheid wijten dit aan de dalende dekkingsgraad onder de jongste generatie.

Uit een onderzoek dat verscheen in januari zou de helft van de ouders met jonge kinderen in het Verenigd Koninkrijk wel eens foutieve informatie over het onderwerp hebben gezien op internet. De initiator van dit onderzoek was The Royal Society for Public Health deed hierop een beroep op sociale media-platformen om meer te doen tegen deze virale onzinverhalen.

YouTube nam al eerder maatregelen, zij voerden een wijziging in hun algoritme door. Dit heeft als gevolg dat filmpjes, waarvan vermoed wordt dat ze schadelijke informatie verspreiden, minder vaak in de zoekresultaten verschijnen. Pinterest liet vorige week al weten dat ze mensen gaan doorverwijzen naar sites van erkende volksgezondheidsorganisaties.

Directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie ziet de beslissing van Facebook als een grote overwinning. Volgens hem heeft de maatregel grote impact vanwege de miljarden gebruikers wereldwijd van de verschillende platformen die onder het concern vallen.