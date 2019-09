Excuses en vip-plaats bij herdenking voor geweigerde veteranen

De herdenkingen van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden, afgelopen week precies 75 jaar geleden, zijn populairder dan ooit.

Niet alleen de grote, bekende herdenkingen breken elk bezoekersrecord, ook bij de kleinere bijeenkomsten in Limburg, Brabant en Gelderland staan de bezoekers rijen dik. „Mensen hebben steeds meer behoefte om dingen samen te delen", verklaart burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen.

Volgens de organisaties van onder andere de luchtlandingen in Ede, de herdenking bij de Rijnbrug in Arnhem en de erewandeling Sunset March in Nijmegen speelt het mooie weer dit weekeinde een grote rol. En ook de aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders, zoals prins Charles en prinses Beatrix in Ede en ambassadeurs en bewindslieden in alle plaatsen zorgt voor extra belangstelling. „Maar ook toen er nog niets definitiefs over het weer te zeggen was, stond de telefoon al roodgloeiend", zegt een woordvoerster van Bridge to Liberation, het muziekspektakel op de Rijnbrug in Arnhem.