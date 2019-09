EU wil wetgeving om cryptogeld in te kaderen

Het is de eerste vrijdag de dertiende van het jaar. Best wel een datumdingetje in de trouwbranche.

Alarmbellen

,,Ik moet heel goed zoeken, het is inderdaad een moeilijke datum in onze branche!” Trouwambtenaar Pauline Suidgeest scrolt naarstig door haar archief, waarbij meermaals een ‘oh jaaa’ en een ‘aaah’ uit haar mond komt. Zoveel huwelijken, zoveel speeches en nog meer herinneringen. Maar die dertiende is zeldzaam. ,,Het wordt echt vermeden. Ik heb net de afgelopen vijf jaar doorgenomen en ben maar drie huwelijken op de dertiende tegengekomen.” Waarvan eentje op vrijdag de dertiende. Ze leest haar speech terug van toen en er gaat weer een belletje rinkelen. Of alarmbellen. ,,Dat was een heel intens stel, vooral die vrouw. Ze hadden elkaar via ‘het ongeluk ontmoet’ en wilden per se op een ongeluksdag trouwen, omdat ze dachten dat het dan juist geluk zou brengen.” Ze schudt haar hoofd, ,,ze hebben het niet gered, maar of dat nou door die datum komt...”