Een dode en gewonde bij steekpartij Den Haag

Een van de twee mensen die dinsdagochtend in Den Haag werden neergestoken, is overleden. Dat maakte de politie dinsdag bekend.

Het andere slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Ook is het onbekend hoe het tweede slachtoffer er aan toe is.

De verdachte van de steekpartij is nog steeds voortvluchtig. Het gaat volgens de politie om een man van ongeveer 50 jaar. Het voorval vond kort na 10.00 uur plaats in de Paardenbergstraat, in de Schilderswijk. Het gebeurde in de buurt van een wijkcentrum.

Familievete

Volgens De Telegraaf gebeurde een en ander bij het terrein van een Turks Islamitische Culturele Stichting. De krant citeert omstanders, die zeggen dat het incident verband houdt met een begrafenisceremonie die er heeft plaatsgevonden. Er zou een familievete zijn uitgevochten. Een woordvoerster van de politie zegt dergelijke verhalen ook gehoord te hebben, maar kan dat niet bevestigen.