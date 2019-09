Duncan wacht liever nog even

Zanger wacht nog even met nieuwe plaat en weet in elk geval wat hij niét gaat doen tijdens het Eurovisie Songfestival 2020.

Steengoed

Duncan Laurence wil niet te veel haasten als het gaat om de opvolger van zijn hit Arcade. Het nieuwe nummer moet 'steengoed' zijn, zegt de zanger in gesprek met songfestival.be.

„Dat is mijn overweging geweest om eventjes te wachten", legt Duncan, die in mei met Arcade het songfestival won, uit. „Ik draai al lang mee in de muziekwereld en ik wéét gewoon dat het liedje het allerbelangrijkste is. Zo heb ik ook gewonnen. Dus het zou heel vreemd zijn als ik nu met man en macht zou proberen om razendsnel een nieuw liedje te droppen."

In andere jaren was de winnaar er juist vaak als de kippen bij met het uitbrengen van een nieuwe plaat, terwijl Duncan het liever op zijn manier doet. „Het interesseert me niet echt wat andere Songfestivalwinnaars gedaan hebben qua tweede release na hun winst. Arcade gaat nog zo hard dat ik dat momentum niet wil afkappen."

Over zijn eigen rol bij het komende Eurovisie Songfestival in Rotterdam kan hij nog niet zo veel zegen, maar hij gaat het in elk geval niet presenteren. „Ik weet dat ik als winnaar nog een keer mag zingen, maar over mijn exacte rol heb ik binnenkort een gesprek bij AVROTROS. Het songfestival is dé springplank voor mij geweest en daar ben ik superdankbaar voor, maar ik hoef zeker niet in elk filmpje op te duiken volgend jaar."

De zanger die een gouden plaat voor Arcade heeft gekregen, blijft het bijzonder vinden hoe andere landen hem steunen. „Het is bizar om mijn lied bijvoorbeeld plots te horen in het buitenland en in Nederland is dat soms zelfs awkward. Als ik bij ons in de supermarkt loop, kent iedereen me sowieso al en als mijn liedje dan nog eens op de achtergrond speelt, is het hek helemaal van de dam!’