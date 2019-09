Duitser vindt python tussen vuilniszakken

Het was even schrikken voor een man in Duitsland: hij heeft een koningspython gevonden, tussen het vuilnis. De wurgslag van ongeveer een meter lang is niet giftig.

De 30-jarige man vond het reptiel in het Duitse Bönen (Noordrijn-Westfalen). Toen de man het dier tussen de afvalzakken aantrof, maakte hij een foto en belde hij de politie.

Tropisch dier

De koningspython komt met name voor in de tropische gebieden van West- en Centraal-Afrika. Hoe de slang tussen het afval in Bönen terecht is gekomen is onduidelijk. Een slangenexpert heeft het dier meegenomen en heeft laten weten dat de slang gezond is.

In augustus werd ook een slang gevonden in Duitsland. Toen ging het om een giftige cobra die uit een flatwoning wist te ontsnappen. Het dier werd uiteindelijk na een zoektocht van enkele dagen ontdekt in een kelder.