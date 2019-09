Drugspolitie? ‘We hebben veel te weinig data’

Nederland is een narcostaat, claimt CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. De partij pleit daarom voor een anti-drugseenheid. Is het zo zwart-wit?

Ons kleine land is vrij groot in de productie van xtc en speed. Jaarlijks wordt er - voornamelijk in Brabant - zo’n 614 miljoen gram amfetamine en 972 miljoen pillen geproduceerd in 2017, volgens cijfers van het CBS. En waarschijnlijk liggen de getallen nog veel hoger. Daarnaast is Nederland groot in de productie en export van cannabis. Ook het importeren van drugs gebeurt veel: in de Rotterdamse haven werd vorig jaar ruim 19.000 kilo cocaïne onderschept.

Meer samenwerking tussen instanties

Kortom: hoog tijd voor een speciale eenheid, toch? Een keiharde strijd tussen de rechtsstaat en de onderwereld, noemt CDA-fractieleider Pieter Heerma het in De Telegraaf. „Die mogen we niet verliezen.” Hij pleit ervoor dat politie, het OM, FIOD, arbeidsinspectie en jeugd- en jongerenwerkers meer samen gaan werken om drugscriminaliteit tegen te gaan. Ook kunnen rechercheurs zich met een speciaal team helemaal focussen op drugsmisdaad en krijgen ze niet ineens weer een andere taak. Ook voorziet hij hiermee dat er door de samenwerking meer informatie uitgewisseld kan worden en zo „grotere jongens kunnen worden gepakt."

De hoeveelheid berichtgeving over de nieuwe taskforce, komt na een rapport van Pieter Tops en Jan Tromp over ondermijning in Amsterdam, De achterkant van Amsterdam. Drugscriminaliteit in de hoofdstad zorgt voor „vrij spel en een ontwrichtende werking op de stad.” In het rapport gaat het niet alleen over drugsgebruik, maar ook over drugsgerelateerd geweld en bijvoorbeeld witwaspraktijken. Het gaat echter om informatie die lastig te verifiëren valt. Follow The Money fileerde het rapport deze week volledig.

Weinig betrouwbare informatie

Het blijkt dan ook een lastige kwestie. „Er zijn weinig betrouwbare data, alleen een schaduwrapport van de Global Commission on Drugs Policy”, zegt Machteld Busz, oprichter van Drugs Museum Poppi. Het doel van het museum is meer openheid over drugs en het gesprek aangaan met alle partijen die betrokken zijn bij drugs. „Maar dat rapport gaat vooral over de war on drugs”, zegt Busz. Daaruit blijkt dat gebruik, handel en productie juist toenemen als de overheid het hard aanpakt. In het rapport valt ook te lezen dat de producent of handelaar uitschakelen geen zin heeft, omdat anderen vrijwel direct in het gat springen. Het rapport claimt zelfs dat de war on drugs niet gewonnen kan worden.

„Je hoort nu veel dat drugs genormaliseerd wordt”, vervolgt ze. „Ja, op feesten wordt het veel gebruikt. Maar of er meer wordt gebruikt dan in het verleden, daar kunnen we lastig uitspraken over doen. Je moet ook de link leggen naar ander beleid, bijvoorbeeld de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol en tabak. Je moet er echt wat dieper induiken om goede conclusies te trekken.”

Kijken naar alle oplossingen

Het betekent overigens niet dat we achterover kunnen leunen en het op z’n beloop moeten laten. „Dat er weinig cijfers zijn, zegt niet dat er geen probleem is. Ik vind het een interessante discussie, vooral omdat blijkt dat we niet zo goed weten wat er precies aan de hand is en op welke schaal. We moeten in gesprek met alle partijen, inclusief gebruikers en partijen die meer kunnen zeggen vanuit de gezondheidsgevolgen”, zegt Busz. „Wat weten we, wat zien we, wat zijn de feiten en hoe effectief is het beleid? Daarbij moet je ook mogelijkheden als het reguleren van bepaalde middelen in het vizier houden. Dat is niet per se de oplossing, maar je moet er wel naar kijken. Beleid moet veel meer in een wetenschappelijke basis worden geworteld.”

Hoeveel wordt er gebruikt?

Trimbos brengt ieder jaar de Nationale Drugsmonitor uit. De meest recente komt uit 2018, cijfers van 2019 verschijnen pas volgend jaar. Er zijn signalen dat het cocaïnegebruik wat is toegenomen onder Nederlanders boven de 18 jaar. Het aantal xtc-gebruikers is relatief hoog in ons land vergeleken met andere Europese landen. Ook relatief veel Nederlanders hebben speed gebruikt. De drug 2-CB, sinds 1997 op de opiatenlijst, lijkt een comeback te maken en 4-FA, sinds 2017 verboden, is juist op retour.