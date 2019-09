Dronken bestuurder: Ik ben te mooi voor gevangenis

De uitdrukking 'ik ben te mooi voor de gevangenis' kenden we wel. We hadden alleen nog nooit gezien dat iemand ook echt onder een gevangenisstraf uitkwam met deze uitspraak. Het lukte een Amerikaanse dame van 34.

De dame was achter het stuur gestapt met een paar wijn teveel in haar lichaam en werd in de staat South Carolina aangehouden. Lauren, zoals de dame heet, claimde maar twee wijntjes te hebben gedronken. Uit de test bleek dat ze 1,8 promille in haar bloed had zitten. In Amerika mag je tot 0,8 promille nog rijden.

'Volbloed blank meisje'

Als excuus liet de ex-cheerleader aan de agenten weten dat ze een „heel rein, volbloed blank meisje" was. Ook vertelde ze de agenten over haar perfecte cijfers, lidmaatschap bij een eregezelschap en het feit dat is afgestudeerd aan een hoog aangeschreven universiteit, weet The Smoking Gun.

De makelaar - ook spreker tijdens de examens en lid van een studentenvereniging - wist de agenten daarmee niet te overtuigen en werd eind augustus gewoon gearresteerd na haar dronkevrouwsrit. Eén van de agenten vroeg zich zelfs af wat het allemaal te maken had met haar aanhouding. Op de achterbank van de politiewagen, bleek Lauren nog niet klaar met haar ijzersterke verdediging. „Ik wil niet weten hoe het is om opgesloten te worden. Ik ben een mooie meid. Sluit me alsjeblieft niet op!"

Schuld bekend

Na haar roes uitgeslapen te hebben, heeft de dame alsnog schuld bekend wat betreft het rijden onder invloed. Recent moest ze voor de rechter verschijnen. Niet alleen het achter het stuur stappen met een borrel teveel op werd in eerste instantie meegewogen, ook blijkt de dame te hard gereden te hebben, had ze wiet in haar bezit en reed ze met meer dan 1,6 promille. Bijna alle aanklachten werden uiteindelijk kwijtgescholden.

Gelukkig voor de vrouw wordt de gevangenis haar bespaard. Wel moet ze 187 dollar aan boetes en juridische kosten betalen en verplicht op cursus voor mensen die met alcohol en of drugs op achter het stuur zijn gestapt.