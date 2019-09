Drie panden weggevaagd na explosie in Antwerpen

Bij een ontploffing in een woonwijk in Antwerpen zijn dinsdag drie panden volledig weggevaagd. De hulpdiensten doorzoeken het puin.

Volgens de laatste berichten is er nog altijd een vermiste, die er onder het puin zou liggen. Verschillende mensen zijn eerder op de middag al verschillende personen levend onder het puin vandaan gehaald.

Lange adem

„Dat is een werk van lange adem gezien de persoon zich onder brokstukken bevindt, maar het is een goed teken dat het slachtoffer nog bij bewustzijn is", zo licht een woordvoerder van de politie toe tegenover Het Laatste Nieuws. De prioriteit is nu het bevrijden van en zoeken naar slachtoffers"

Niet alleen de mensen van de ingestorte huizen mogen voorlopig hun huis niet in, daar wordt nog een oplossing voor gezocht. Daarnaast hebben ook tal andere huizen schade opgelopen. „Mensen van de politie zijn wel al een rondgang aan het doen om te horen naar schade en ook later zal je die nog kunnen aangeven."

Oorzaak

Over de oorzaak van de explosie is nog niks bekend, al werd er druk gespeculeerd over een gasexplosie. „Er zijn heel wat oorzaken mogelijk, ook oorzaken die niets met aardgas of het aardgasnet te maken hebben", zegt netwerkbeheerder Fluvius.