Dominic rookt twee pakjes per dag en sluit zich nu een week op

Rianne (25) rookt al tien jaar en Dominic (30) is al vijftien jaar verslaafd aan roken. Pogingen om op eigen houtje te stoppen, waren onsuccesvol. Daarom laten zij zich deze week met vijftig andere rokers opsluiten in het Stoptoberhuis.

Dominic rookt al sinds zijn vijftiende. „Ik had iets oudere vrienden, en die rookten al. Na tien keer aanbieden kon ik geen nee meer zeggen. Ik wilde stoer doen, eigenlijk was het gewoon meelopen”, zegt de Naaldwijker, die twee pakjes per dag rookt.

Rianne uit Emmen rookt een pakje per dag. Net als Dominic begon ze ook op haar vijftiende met roken omdat haar vrienden het deden. “Ik wilde erbij horen. Als iedereen in je omgeving rookt, ga je het zelf ook doen”, vertelt ze.

Op eigen houtje

Dominic geniet niet meer van het roken en ziet het als een last. Hij ging zelfs langs de huisarts, in de hoop dat die iets had om hem te helpen met stoppen. Daar konden ze hem niet helpen. „Het zit tussen mijn oren, zeiden ze. Toen was ik er helemaal klaar mee. Ik zag de advertentie van Stoptober voorbijkomen op Facebook en heb gelijk contact opgenomen."

Ook Rianne kwam bij Stoptober via Facebook. „Toen ik de advertentie zag dacht ik: Ja! Dit is mijn kans om te stoppen." In haar omgeving rookt iedereen en daarom is het lastig voor haar om te stoppen. „De sigaretten liggen overal voor het grijpen."

Voor Rianne is het enorm belangrijk dat haar Stoptober succesvol is. Ze heeft namelijk een grote kinderwens. „Mijn partner en ik willen graag ouders worden. Ik wil dat ik mijn kind gezond op de wereld kan zetten. Daarvoor moet ik stoppen met roken. Voor mijn eigen gezondheid is natuurlijk ook goed”.

Of de deelnemers zonder sigaretten kunnen, moet nog blijken. „Het eerste wat ik doe als ik wakker ben is een sigaret opsteken. Als er te weinig sigaretten in huis zijn, raak ik in de stress”, zegt Rianne.

Wat ze precies gaan doen in het huis, weten de deelnemers niet. „We moeten sportkleding meenemen, verder is alles een verassing. Of het me ook gaat lukken om te stoppen, durf ik niet te zeggen”, zegt Dominic.

Rianne is iets optimistischer: „Ik ben uit mijn omgeving, dus de verleiding zal daar minder zijn. En ik wil gewoon heel graag moeder worden.”

Stoptoberhuis

Vijftig rokers laten zich vrijwillig vijf dagen opsluiten in het Stoptoberhuis om de eerste lastige dagen van Stoptober samen door te komen. Hun reis richting een rookvrij leven zal door een filmploeg worden vastgelegd. Met hulp van dagelijkse coaching sessies, workshops en andere vormen van entertainment is het de bedoeling de deelnemers van hun ongezonde rookgewoonte afkomen.

Zesde editie

Morgen zal de zesde editie van de jaarlijkse Stoptober actie van start gaan. Vanaf 1 oktober zullen tienduizenden Nederlanders de handen ineenslaan in de strijd tegen hun verslaving of slechte gewoonte. In 2014 is Stoptober door KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, Longfonds en het ministerie van VWS vanuit Engeland naar Nederland gehaald.

BN’ers

Ieder jaar zijn er ook bekende Nederlanders die stoppen met roken en met Stoptober mee doen. Dit jaar zullen Georgina Verbaan, Rick Brandsteder en Ernst Daniël Smid vanaf 1 oktober niet meer roken. De afgelopen edities zijn o.a. Katja Schuurman, Najib Amhali, Wendy van Dijk, Olcay Gulsen en Dirk Zeelenberg ambassadeur geweest.