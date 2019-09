Dodental Dorian loopt op tot 30

Het dodental van de orkaan Dorian op de Bahama's is gestegen naar 30. Dat heeft minister-president Hubert Minnis donderdagavond bekendgemaakt.

Zes miljard euro

De minister van Gezondheidszorg Duane Sands liet eerder al weten dat het dodental waarschijnlijk nog flink gaat stijgen. Op de eilandengroep worden nog veel mensen vermist. De eilanden zijn grotendeels in puin gelegd door de orkaan. Volgens een eerste schatting bedraagt de schade op de eilanden mogelijk omgerekend ruim 6 miljard euro.

De storm trekt momenteel langs de oostkust van de Verenigde Staten en is afgezwakt tot een storm van de tweede categorie. Toch zorgt Dorian nog voor veel overlast in North- en South-Carolina. In de kustplaats Charleston in South Carolina staan veel straten blank door de hevige regenval. In de kustregio's is de noodtoestand uitgeroepen en veel mensen zijn afgelopen dagen uit voorzorg geëvacueerd.

Er worden nu windsnelheden van ongeveer 175 kilometer per uur gemeten. Toen Dorian over de Bahama's trok werden er windsnelheden van 300 kilometer per uur gemeten.

Twee schepen

De Nederlandse marine maakte donderdag bekend dat twee schepen met hulpgoederen vanaf Sint Maarten naar de eilandengroep worden gestuurd.