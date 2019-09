Dode en tientallen gewonden bij brand in ziekenhuis

Bij een brand in het Marien Ziekenhuis in Düsseldorf is een 77-jarige patiënt om het leven gekomen en zijn 72 mensen gewond geraakt. Elf mensen zijn zwaar gewond, van wie zeven in levensgevaar verkeren.

De brandweer heeft het getroffen deel van het ziekenhuis ontruimd en 61 mensen behandeld die rook hadden ingeademd. Eerste onderzoek heeft uitgewezen dat het vuur ontstond in de kamer van de man die omkwam. De oorzaak is echter nog niet duidelijk.

Versterkt door zuurstofleiding

De brandweer had het vuur, dat maandagavond laat was uitgebroken op een patiëntenkamer, rond 01.30 uur geblust. Omdat een zuurstofleiding het vuur versterkte, werden de bluswerkzaamheden bemoeilijkt. Er werden 180 brandweerlieden ingezet om de brand onder controle te krijgen. In de kamer waar de brand was ontstaan, vonden de hulpdiensten het dodelijk slachtoffer.

De zwaargewonden werden overgebracht naar andere ziekenhuizen, 43 patiënten werden in andere delen van het ziekenhuis ondergebracht.

Brandveiligheid 'ontoereikend'

In juli brak er brand uit in een longkliniek in Keulen-Mehrheim, waarbij een patiënt om het leven kwam. De Duitse stichting voor patiëntenbelangen had in de nasleep van die brand de brandveiligheid in Duitse klinieken en verzorgingstehuizen "ontoereikend" genoemd.