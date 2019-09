Dit krijg je op een jacht van 295 miljoen euro

Het kabinet heeft besloten dat er in 2022 een einde komt aan de gaswinning in Groningen. Maar dat betekent niet het voorbij is met de onrust.

De gaskraan in Groningen wordt al per 2022 dichtgedraaid, acht jaar eerder dan het kabinet van plan was. Wel blijft de optie open om in extreem koude winters toch nog gas te winnen.

Dat maakte minister Eric Wiebes van Economische Zaken dinsdag bekend. Vanaf oktober zal al worden afgebouwd en minder dan 12 miljard kubieke meter gas worden gewonnen. De kans op aardbevingen komt volgens het Staatstoezicht op de Mijnen pas op een aanvaardbaar niveau als de gaswinning onder die grens blijft.