Buren ruziën om appeltjesgroen geverfd huis van Ineke

Door het groen geverfde huis van Ineke van Amersfoort (82) zijn de gemoederen in Den Helder inmiddels zo hoog opgelopen dat de rechter er aan te pas moet komen.

Het appeltjesgroen geverfde huis in een doorn in het oog van haar buren, maar Van Amersfoort peinst er niet over haar huis opnieuw te schilderen. Negen jaar geleden besloot Van Amersfoort haar huis een nieuw kleurtje geven en sindsdien is het het onderwerp van gesprek in de buurt.

De kleur was te fel

Omdat de buren er onderling niet uitkomen, zal de rechter moeten bepalen of de groene kleur wel door de beugel kan. Negen jaar geleden oordeelde de gemeente dat de kleur er af moest, maar werd de kleur uiteindelijk tóch gedoogd.

Al ruim veertig jaar woont Van Amersfoort in het bekritiseerde huis. Toen zij dit jaar voor de derde keer de felgroene kleur op haar huis liet verven, waren de buurtbewoners er klaar mee en stapten zij naar de gemeente. Daar oordeelde een speciale commissie dat de kleur te fel was.

Omdat de gemeente, de buurt en de bewoonster er onderling niet uitkomen, is het nu aan de rechter om te bepalen of de groene kleur mag blijven of niet, schrijft RTL Nieuws.

Wanbeleid

Van Amersfoort denkt er niet aan de kleur weg te halen. „Noem me maar eigenwijs, maar ik vind het gewoon een verschrikkelijk mooie kleur. Ik houd ervan, de kleur maakt me vrolijk. Er zijn buren die erover klagen, maar er zijn ook overburen die het wel mooi vinden”, zegt ze.

Het groene huis aan de Pluto in Den Helder. / ANP

Negen jaar geleden verfde Van Amersfoort haar huis groen, daarvoor was het al roze. „Het is toch veel vrolijker dan dat wit. Ik heb het onlangs weer laten verven. Maar toen de schilder nog geen uur bezig was, stond er al een buurvrouw te klagen."

Volgens Van Amersfoort voert de gemeente een wanbeleid. „Een huis hier verderop is bijna zwart. Dat is toch vreselijk, maar dat mag wel. En al die vieze witte kleuren, vreselijk. Dat kleurenbeleid van de gemeente slaat nergens op.”

Niet goed voor de verkoop

Buurtbewoners zijn van mening dat de groene kleur de wijk verstoort. „De kleur past gewoon niet bij de rest van de huizen”, zegt een buurman. „Naaste buren zien ook de groene gloed in hun woonkamer als de zon op hun ramen schijnt. En de kleur is niet goed voor de waarde van onze koophuizen. Iedereen heeft het over de wijk ‘met dat groene huis’.”

De verwachting is dat de rechter na zijn bezoek op donderdag meteen uitspraak zal doen. „Ik wacht het wijze besluit van de rechter rustig af”, laat Van Amersfoort weten.