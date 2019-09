Britse veganist loopt 'levenslang trauma' op na hap van worstenbroodje

De 20-jarige Sharleen Ndungu uit Groot-Brittannië meent dat ze voor het leven getekend is nadat ze een vegetarisch broodje bestelde bij de Britse bakkerijketen Greggs. Ze kreeg per abuis een exemplaar mét vlees voorgeschoteld waar ze pas achterkwam na het nemen van de eerste hap.

De gevolgen van deze ene hap waren desastreus, zo schetst de getraumatiseerde Ndungo zelf. En het bleef niet bij mentale schade want ze zou ook kampen met hartkloppingen en maagproblemen als gevolg van haar bijna-broodervaring van woensdagmiddag.

Worst case scenario

Het incident vond plaats tijdens de lunchpauze. Ndugnu bestelde twee vegetarische broodjes en nam deze mee naar haar werkplek. Toen ze aan haar lunch begon, ging het bij de eerste hap mis. Ze barstte direct in tranen uit toen ze besefte dat er een stukje varkensvlees in haar mond zat en heeft nog steeds last van de ingrijpende gevolgen, meldt The Sun.

Via Twitter maakte ze haar ingrijpende ervaring wereldkundig door in een filmpje op aangeslagen wijze over het heftige voorval te vertellen. „Ik heb al twee jaar geen vlees gegeten. Mijn maag begon direct pijn te doen en mijn hart ging tekeer. Mensen die allergisch zijn voor varkensvlees zouden vanwege zo'n stomme fout zelfs kunnen overlijden," luidt de kritiek.

De student heeft geen goed woord over voor de service in het gewraakte Greggs-filiaal in de Britse stad Cantebury. Nadat ze was gekalmeerd, keerde ze op hoge poten terug naar de winkel. Hier kreeg ze van een kassamedewerker het aanbod om haar geld terug te krijgen waar ze niet mee akkoord ging.

Ze besloot het er niet bij te laten zitten en besloot op sociale media bijval te zoeken. Enige tijd nadat de video online kwam, reageerde de klantenservice Greggs. Zij boden haar een waardebon van £30 (33 euro) aan voor het leed, maar ook deze werd direct geweigerd door het slachtoffer.

Greggs heeft iets minder dan 2000 vestigingen in het VK/Getty Images

Als warme broodjes

„Ze moeten publiekelijk hun excuses aanbieden en hun personeel ervan bewust maken dat dit soort fouten gevaarlijk zijn. Ik eet geen vlees omdat het kanker veroorzaakt en dit is mij hierdoor ontnomen," aldus Ndugnu. Greggs zal de eer om haar als klant te mogen verwelkomen in de toekomst moeten missen. Door haar traumatische ervaring zal ze de winkel voortaan links laten liggen.

Een manager van de gewraakte broodjesbakker herkent zich niet in het geschetste beeld. „We hebben er alles aan gedaan om haar tegemoet te komen. Ze kreeg direct haar geld terug omdat wij ontevreden klanten altijd restitutie aanbieden. Als ze dit niet accepteren dan worden ze doorverwezen naar ons hoofdkantoor." De manager merkt bovendien op dat ze haar wel degelijk hun excuses hebben aangeboden.

De video waarin ze vertelt over het trauma is inmiddels offline gehaald. Er staat echter nog wel een fragment op de site van KentOnline.