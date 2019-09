Ben je een stresskip? Doe mee aan het NK Stress

Het allereerste Nederlands Kampioenschap Stress is maandag gestart. Tot en met 25 oktober kun je online meedoen aan de voorronde.

Een ludieke actie met een serieuze boodschap: het NK Stress. Stressexpert Suzan Kuijsten hoopt hiermee mensen te kunnen laten zien hoe ze gezonder met hun stress kunnen omgaan. „Het is mijn missie om mensen beter te maken in stress”, vertelt Kuijsten.

NK Stress

Via nkstress.nl kun je meedoen aan de voorronde van het kampioenschap en kom je er door middel van tien meerkeuzevragen achter hoe goed jij met je eigen stress-systeem omgaat. „Veel mensen denken dat als ze een grote stresskip zijn, dat ze ook goed met hun eigen stress systeem om kunnen gaan”, zegt Kuijsten. „Maar dit is niet altijd zo. Door middel van deze test moeten mensen eigenlijk wat meer gaan nadenken over of ze bijvoorbeeld wel goed genoeg voor zichzelf zorgen en of ze wel goed herstellen van stress.”

Heb je de vragen beantwoord en scoor je hoog? Dan kan het wel eens zo zijn dat je terecht komt in de finale van het kampioenschap stress. Deze vindt plaats op 7 november tijdens het Stresstival – een festival over stressmanagement – en doe je niet vanachter je laptop. Je komt namelijk voor een publiek te staan waar je live ‘Stressjam’ moet spelen. Dit is een virtual reality waarin je speelt met je eigen stress. Om opdrachten te doorstaan, moet je namelijk bewust je stressniveau verlagen of juist weer verhogen. Het publiek kan meekijken via een groot scherm. De winnaar mag zich de kampioen stress van 2019 noemen.

Stress is goed voor je

Volgens onderzoeksinstituut TNO schijnt stress al jaren beroepsziekte nummer één te zijn. Maar Kuijsten is het hier niet helemaal mee eens. Volgens haar is stress namelijk heel positief. We moeten het gewoon beter gebruiken. „Stress maakt dat je net even dat extra beetje focus en energie hebt. Maar we denken nu eigenlijk dat stress een soort all you can eat-buffet is waar we de hele dag gebruik van kunnen maken.” En dat is natuurlijk niet zo volgens Kuijsten: „Dat stress-systeem blijft namelijk alleen sterk als je voldoende herstelt tussendoor.” Maar dat is nou net wat vel mensen nog niet doen.

Chefkok Luuk Verhoeven van Jack’s Foodbar in ’s Hertogenbosch is het met stressexpert Kuijsten eens: herstellen is belangrijk. Zijn beroep is een vak met een zeer hoge werkdruk en kan voor veel stress zorgen. „Bij dit beroep moet je altijd presteren en kun je dus ook veel stress ervaren”, zegt Verhoeven.

Van een dag werken moet dus zeker wel goed hersteld worden. „Als kok heb je natuurlijk hele lange en vermoeiende dagen. Ik sta zelf al zo’n dertien jaar lang vijftig uur per week op m’n benen. Dat is wel belastend.” Maar stress? Dat vindt Verhoeven persoonlijk niet zo heel erg. „Zolang je maar genoeg tijd hebt om hiervan bij te komen en daarna weer met een goed gevoel kunt werken. En daarin maak je natuurlijk ook zelf de keuzes.”

In zijn restaurant, pakken ze het daarom slim aan: de koks werken vier dagen per week. „Ik heb ervoor gekozen dat iedereen hier genoeg vrije dagen in een week heeft. Als je die vijfde dag niet hoeft te werken, dan kun je die andere vier dagen wel 100 procent geven en werken op het niveau dat je wilt.”

Tips voor herstel

Volgens Kuijsten moeten we stoppen met van stress af willen. In plaats daarvan is het slim om je juist te focussen op het opbouwen van je energiebronnen. „Uiteindelijk kom je daar een stuk verder mee en dan is stress zelfs weer leuk. En dan zou je zomaar de kampioen stress van 2019 kunnen worden.”

Hoe herstellen we?

Stressexpert Kuijsten geeft drie tips: