Belg geeft portemonnee met 1000 euro aan politie

Soms als je een boek leest is het net alsof je in de werkelijkheid leeft, maar het toch écht blijft fictie. Een school in Amerika weet dat allemaal niet zo zeker meer als het op Harry Potter aankomt. Zij verbanden de boeken, omdat ze bang zijn dat de toverspreuken die erin staan kwade geesten op zouden kunnen roepen.

Sinister

De St. Edward church and School in Nashville, Tennessee had de boeken in de bibliotheek staan, maar volgens de predikant Dan Reehil die op de rooms-katholieke school werkt, zijn de boekwerken van J.K. Rowling veel te sinister. „Deze boeken presenteren magie als zowel goed als kwaad, wat niet waar is, maar in feite slim bedrog. De vloeken en spreuken die in de boeken worden gebruikt zijn werkelijke vloeken en spreuken die - wanneer gelezen door een mens - het risico vormen om boze geesten tevoorschijn te toveren in de aanwezigheid van de persoon die de tekst leest", schreef hij in een e-mail in handen van de lokale nieuwsbron Tennessean.