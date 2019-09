Batman-teken over heel de wereld te zien

Niet alleen in Gotham verscheen dit weekend het lichtsignaal om Batman op de roepen, over de hele wereld was de superheld nodig. Ter ere van zijn 80e verjaardag werd het beroemde teken in heel wat grote steden geprojecteerd.

De superheld viert dit jaar zijn 80e verjaardag. Al sinds 1939 probeert het alter ego van Bruce Wayne zijn stad Gotham City veilig te maken. In mei van dat jaar verscheen hij voor het eerst in een stripboek van DC Comics. Hij werd bedacht door tekenaar Bob Kane na het succes van Superman. De vraag naar superhelden in stripboeken groeide.

Batman is een rijke detective die heel wat heeft getrained om zo het hoogst haalbare uithoudingsvermogen en spierkracht te krijgen. Hij helpt de politie regelmatig en die kunnen zijn hulp dan ook goed gebruiken. Met een speciaal lichtsignaal laat detective Jim Gordon aan Batman weten dat hij weer nodig is om de misdaad te bestrijden.

Het Batman-signaal in Mexico City. Beeld: ANP

Veranderingen van Batman

Door de jaren heen heeft Batman heel wat transformaties doorstaan. De strip begon donker en grimmig, maar werd na de Tweede Wereldoorlog al snel een stuk minder duister. Nadat psycholoog Frederic Wertham kritiek had op de strip, werd deze een stuk kindvriendelijker. Batman werd tot eind jaren zestig minder gewelddadig en ook schurken als The Joker werden niet meer als moordlustig geportretteerd. In 1969 besloot DC weer terug te gaan naar de duistere basis van The Dark Knight.

Een kind aanschouwt het Batman-signaal. Beeld: ANP

Zijn veranderlijke achtergrond zorgt voor veel mogelijkheden. Het verhaal van en rondom Batman wordt op veel manieren verteld. Naast de strip kwam er in 1966 een televisieserie over de held en zijn hulpje Robin. Er zijn heel wat verfilmingen van de verhalen en onder andere de serie Gotham gaat in op het verleden van Bruce Wayne.

Het Batman-signaal in Barcelona. Beeld: ANP

Superschurken

Over die schurken gesproken: The Joker is al sinds het begin een aartsrivaal van Batman. Tot op de dag van vandaag probeert The Joker Batman's leven zuur te maken. Wat zijn achtergrondverhaal precies is, is onduidelijk. Zo zou hij voor hij The Joker werd als schurk Red Hood door het leven zijn gegaan. Tijdens een ontsnappingspoging aan Batman viel hij in een vat zuur, wat hem zijn bizarre uiterlijk heeft opgeleverd. In een ander verhaal zou hij juist tijdens een inbraak door chemicaliën zijn aangetast. Het meest verse achtergrondverhaal wordt verteld in de film Joker, die begin oktober uitkomt.