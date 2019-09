Auto rijdt publiek in na autocross Leende

Helaas, het is waar. In ieder huis zitten wel een paar harige vrienden uit de geleedpotigenfamilie verstopt. En waarschijnlijk ook meer dan je eigenlijk had gehoopt.

Tijdens de jaarlijkse spintelling wordt in kaart gebracht hoeveel spinnen er in je huis of tuin rondhangen. De kruisspin staat voor de zevende keer op rij stipt op een. Er werden 460 exemplaren in 75 tuinen en huizen geteld, meldt het Kenniscentrum Insecten op de site Nature Today.

Het zilver ging naar de grote trilspin. Die werd 186 keer op 55 adresjes gezien. De laatste podiumplaats gaat naar de venstersectorspin, met 186 exemplaren in 41 tuinen.