Annemiek van Vleuten wereldkampioen na zeer imposante solo

Tijdens de presidentsverkiezingen in Afghanistan zijn zeker twee doden en zeventien gewonden gevallen. De slachtoffers vielen onder meer door een bomexplosie in een stemlokaal in de oostelijke provincie Nangarhar.

Daarbij viel één dode. In de noordelijke stad Kunduz viel een dode toen een raket vlakbij een stemlokaal insloeg. In Kandahar in het zuiden ontplofte een bom in een moskee die als stembureau dienst deed. Politie en leger hebben in deze stad sinds vrijdagavond meer dan dertig keer explosieven gevonden en die onschadelijk gemaakt volgens de autoriteiten.

Kabul op slot