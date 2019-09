Alle Disneyfans aan dek van de Disney Cruise

Wafels in de vorm van Mickey en dineren bij Belle en het Beest. „Maar verder is alles heel subtiel, hoor.” Metro’s Iris stapte aan boord van de Disney Magic.

Subtiel

„Don’t lean on Mickey, miss.” Een cruise-crewlid zegt het gedecideerd, maar met een lach. Ik sta dus blijkbaar nét iets te dicht tegen de bekendste muis ter wereld aan voor een fotomomentje. „Sorry Mickey...” Maar Mickey is al weer weg, de volgende ‘klik’ wacht. Ik ben een paar uur aan boord en ondanks dat we niet gaan varen, krijg ik ook liggend in de Passengers Terminal Amsterdam een goed beeld van het schip waarop Disneyfanaten compleet aan hun trekken komen, maar waar het ook goed toeven is voor vakantievierders zonder Mickey Mouse-oren.

„Het is subtiel Disney”, vertelt een medewerker. Ze wijst in de ontvangsthal vol grandeur en spiegels, een vleugel waarvan je je meteen afvraagt of Disneyfan Wibi Soerjadi er al eens achter heeft gezeten, en een kroonluchter naar een terugkerend patroon in het zilveren hekwerk. Een bol met daaronder twee bolletjes. De Da Vinci Code is er niets bij, blijkt wel wanneer ze verklapt wat het symbool betekent. Mickey Mouse dus, „op z’n kop.”

Samen met Mickey Mouse (tegen wie je niet aan mag leunen)

Iets verderop kraait een meisje van plezier en ook de ogen van de vrouw naast haar twinkelen. Ze wijst naar het scherm waarop vermeld staat dat Pluto vanmiddag om 16:30 uur present zal zijn. „Ik ga hem aaien, hoor!” Behalve met hem, kun je dagelijks ook met een allerhande aan andere Disney-figuren op de foto (alleen gelieve niet tegenaan te leunen) en voor zowel jong als oud is er van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds (laat, voor de adults) van alles te beleven. Van Toy Story 4 en The Lion King in de gigantische bioscoopzaal (met onbeperkt popcorn) tot meerdere glijbanen waar je bij een zelfs boven de zee glijdt, musicals van Broadway-niveau en een restaurant waar Rapunzel met haar XL-haar voorbij schrijdt.

Familie Wong

Aan eten en drinken geen gebrek. Je eet à la carte in onder meer restaurant Lumière, tussen Belle en het Beest en in de ontbijtzaal kun je zoveel Mickeywafels eten als je wil, of een gepocheerd eitje met zalm. 5000 eieren gaan er dagelijks doorheen, waarvan 480 zachtgekookt, en 8260 bakjes troost, al is er hier weinig reden tot verdriet.

Aan boord zijn veel families en sommige hebben echt (van) alles uit de kast getrokken. Van dezelfde outfits tot de kajuitdeur volledig volgeplakt met plaatjes en versieringen. En ‘free lollipops’ bij the Wong Family, die je mag pakken als je op een bordje je favoriete Disneykarakter schrijft.

Families halen alles uit de kast

Het schip is groot, maar iemand kwijtraken, lijkt niet heel plausibel. Kinderen lopen rond met eigen mobieltjes (overal gratis Wifi) en vaak ook een zogenaamde waive phone van de kamer, die ook hun ouders bij zich hebben. In de verschillende kidsclubs, waar je van baby tot puber onder de panne bent, is constant toezicht en ben je de weg even kwijt, is er altijd een Ina uit Polen of José uit Honduras om je te helpen, want het personeel loopt veelvuldig rond, met een naam- en nationaliteitsplaatje opgespeld.

Karaoke

Hij komt binnen met een grote lach op het gezicht. „We look for fun day and night”, introduceert Cruise Director Trent Hitchkock zichzelf. Hij werkt dertien jaar voor Disney Cruise Line, begon er als dj en draagt nu zorg voor alle activiteiten en entertainment. Van datenight voor ouders tot karaoke. „Vooral het nummer Let it Go wordt door iedereen héél hard gezongen!”

Hij deelt zijn functie met iemand anders. Tien weken aan boord, tien weken thuis. Het werkt voor hem en zijn gezin, „zes maanden per jaar ben ik fulltime vader, de andere helft Cruise Director.” De Australiër moet even nadenken op de vraag wat zijn ‘meest magische herinnering’ is („zóveel...”). Maar vooruit, het verlegen jongetje dat hij onder zijn vleugels nam, vergeet hij nooit. „Ik maakte hem tijdens alle events mijn co-host en zag hem uit zijn schulp kruipen. Aan het eind van de reis stond hij met de microfoon in zijn hand te praten tegen het publiek alsof hij nooit anders gedaan had.” Een paar maanden later ontving de Cruise Director een brief van de vader van het jongetje. De hoogste cijfers haalde hij nu, schreef hij, „Hij zat vol zelfvertrouwen en werd niet langer gepest. Het besef dat je iemands leven hebt kunnen veranderen, is heel bijzonder.”

Niet Mickey maar de crew

De nummer een reden dat gasten terugkomen, waarvan het record ligt op 132 keer, is niet Mickey Mouse, volgens hem. „Dat komt door onze crew. We lachen als we met onze gasten praten en ook als we hun troep oprapen. We houden van wat we doen en hebben met z’n allen een sterke traditie opgebouwd.”

Behalve natuurlijk 'geen drugs, wapens en geweld aan boord', is er ten slotte een heel ander ‘verbod’. Je mag je als volwassene namelijk niet compleet uitdossen als een Disney-Prinses, ‘to not steal the thunder’ van de echte aan boord, die elke dag weer acte de presence geven. Betekent overigens niet dat je helemaal niet prinses-achtig gekleed mag, getuige de vele meisjes en moeders met Minnie Mouse-jurkjes en Cinderella-eske outfits, maar houd het wel een beetje Disney-subtiel.

Disney Cruise Line

Behalve parken wereldwijd, koos Disney ook voor het ruime sop en op 30 juli 1998 maakte de Disney Magic haar maiden voyage. Het schip is 300 meter lang, heeft 875 staterooms en capaciteit voor 2.713 passagiers. Dit schip heeft evenals de Disney Wonder, Disney Dream en Disney Fantasy de klassieke look van een cruiseschip, maar dan wel met twee rode schoorstenen aan dek in plaats van een, een diep donkerblauwe romp en gele reddingsboten in plaats van oranje, waardoor het de uitstraling heeft van Mickey Mouse. Naar verwachting zal in januari 2022 het nieuwste schip te water gaan: Disney Wish.