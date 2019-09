Albert Heijn wint Liegebeest-verkiezing

Albert Heijn is dit jaar de winnaar van de Liegebeest-verkiezing. Dat is een prijs die Wakker Dier uitdeelt aan bedrijven die misleidende claims over dierenwelzijn verkondigen.

De supermarkt heeft de prijs te danken aan de verpakking van de AH kip, waarop ‘meer ruimte’ staat. „Terwijl Albert Heijn met zestien kippen op een vierkante meter de kippen juist de minste ruimte geeft, zonder daglicht”, zegt Wakker Dier. 19.000 mensen brachten dit jaar hun stem, waarvan 7.000 naar Albert Heijn gingen. „Dit is een duidelijk signaal aan Albert Heijn dat klanten geen mooie pr-praatjes slikken.”

AH kip

Toen alle supermarkten in 2016 stopten met plofkip, hebben zij allemaal hun eigen ‘kip-concepten’ opgesteld. Volgens Wakker Dier zette Albert Heijn vergeleken met haar concurrenten de kleinste stappen. „De ‘AH kip’ krijgt een A4’tje ruimte per kip, zonder daglicht. Zelfs Aldi geeft de kippen meer ruimte. De kippen hebben te lijden onder deze hoge dichtheid. De natte uitwerpselen kunnen dan namelijk niet drogen. Waardoor de natte ammoniakrijke uitwerpselen bijten in de poten van de kippen en zo voetzweren kunnen veroorzaken.”

De andere drie genomineerden in de Liegebeest-verkiezing waren ‘teder geproduceerde’ melkchocolade van Milka, ‘stressvrije’ Ierse vleesrunderen van Bord Bia, ‘liefdevol’ afgevoerde lammetjes van Jumbo’s geitenkaas. Jumbo heeft inmiddels aangegeven zijn uitspraak te betreuren en zal deze rectificeren.

Reclame Code Commissie

Vorig jaar won Rabobank vanwege een tv-campagne dat gaat over verduurzamen van de voedingssector, terwijl de bank miljarden euro’s investeerde in plofkippen, megastallen en fastfoodketens. In 2017 kreeg Albert Heijn de prijs ook al, omdat de keten in een artikel over serranoham een foto liet zien van varkens in de wei. Terwijl de dieren in werkelijk in dichte, krappen stallen leven zonder stro. In 2014 won Wakker Dier al een zaak bij de Reclame Code Commissie, toen McDonald’s loog dat ze geen plofkip verkoopt.