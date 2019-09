Advocaat pleit voor vrijspraak van blokkeerfriezen

Advocaat Tjalling van der Goot heeft aan de rechters van het Hogergerechtshof in Leeuwarden gevraagd om vrijspraak van een groep Friezen die in 2017 nationaal nieuws werden vanwege hun actie op de snelweg A7.

Van der Groot staat veertien mensen bij die door het OM zijn vervolgd uiteenlopende feiten. Een van hen is 'boegbeeld' Jenny Douwes die zich moet verantwoorden voor opruiing, de anderen zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht met hun blokkade.

Deze actievoerder is het met advocaat Van der Goot eens /ANP

Verkeersveiligheid of vrijheid van meningsuiting?

Volgens Van der Goot maakten de blokkeerfriezen gebruik van hun vrijheid van meningsuiting in de discussie rond Zwarte Piet. De 'blokkade' zou nooit een plan zijn geweest, maar werd door het ontbreken van een goede coördinatie per ongeluk veroorzaakt. Het initiële idee zou volgens de strafpleiter een langzaamaanactie zijn. Bovendien meent hij dat er van geen geweld of dwang geen sprake is geweest en dat in vergelijkbare zaken ook is afgezien van vervolging.

Anti-Zwarte Pietdemonstranten vertrokken op de bewuste dag met een bus richting Dokkum om te demonstreren. Deze betoging werd echter op het laatste moment door de burgemeester geannuleerd. „Dit omdat de betogers te laat waren vertrokken en niet door het handelen van de verdachten," stelt Van der Goot. Volgens de verdediging van de groep hadden de verdachten een "nobel doel". Zij waren bang voor ongeregeldheden in Dokkum. „Die vrees was er ook bij de gemeente," stelt de advocaat.

Hoger beroep

Het Openbaar Ministerie eist taakstraffen tot 150 uur tegen dertien blokkeerfriezen. Douwes en een andere verdachte zouden 240 uur en voorwaardelijke celstraf van drie maanden moeten krijgen.

Negentien blokkeerfriezen kregen al eerder een straf opgelegd maar zagen af van een hoger beroep. Dit kwam volgens Van der Goot niet omdat zij hun straf accepteerden, maar omdat een deel van hen geen vertrouwen had in onafhankelijke rechtspraak.

De uitspraak van het Hof volgt op donderdag 31 oktober.