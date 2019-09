Advocaat kroongetuige geliquideerd in Amsterdam

De woensdag doodgeschoten strafrechtadvocaat Derk Wiersum is niet de eerste in de omgeving van kroongetuige Nabil B. die is geliquideerd. Eerder werd zijn broer Reduan B. al doodgeschoten.

De moord op Reduan gebeurde een week nadat justitie bekend had gemaakt dat zijn broer kroongetuige was geworden in een groot onderzoek naar een reeks liquidaties. Achter deze moorden zou een bende zitten die wordt geleid door de voortvluchtige Ridouan Taghi, de meest gezochte man van Nederland.

Politie en justitie gaven in februari al aan de dreiging voor de familie van B. verkeerd in te hebben geschat. B. zit zelf momenteel vast, op een speciale afdeling in Vught, waar hij extra wordt beschermd. Hij heeft opening van zaken gegeven over een aantal liquidaties, ook zaken waar hij zelf bij betrokken is geweest, in ruil voor strafvermindering en bescherming.