Aantal festivals neemt toe, bezoekerstotaal daalt

Het aantal festivals in Nederland is weer toegenomen. Waren het er in 2016 nog 934, in 2017 waren het er al 954 stuks, en vorig jaar konden mensen kiezen uit meer dan duizend kunst- en cultuurfestivals.

Dat betekende niet automatisch dat de omvang van het publiek ook stijgende is. Het aantal bezoekers is iets afgenomen: van 26,6 miljoen naar 26,5 miljoen, zo blijkt uit de jaarlijkse Festival Monitor.

Groei in Brabant

De groei is vooral toe te schrijven aan de toename van het aantal kleinere festivals (tot 10.000 bezoekers), terwijl grote festivals opnieuw een afname laten zien. Net als in 2017 is ook vorig jaar het aantal festivals in Noord-Brabant flink toegenomen.

De meeste festivals (211) vinden nog steeds plaats in Noord-Holland, ondanks een lichte daling in die provincie. Die daling komt vooral doordat Amsterdam minder festivals organiseerde en ook minder bezoekers noteerde. Ook in andere grote steden lopen het aantal festivals en bezoekers terug, op Rotterdam na. In de havenstad gingen 13 procent meer mensen naar een festival.

Flink duurder

De gemiddelde ticketprijs is met 8,5 procent gestegen. Wel gaven festivalgangers vorig jaar voor het eerst in vijf jaar minder uit aan onder meer eten en drinken en merchandise.