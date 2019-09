5x dit is er nog meer te doen op Prinsjesdag

Prinsjesdag staat weer voor de deur. Wellicht denk jij dat het een beetje een saaie dag wordt in Den Haag, maar er is genoeg leuks te doen. Wat? Metro geeft je vijf tips als je iets anders wil doen dan de troonrede kijken.

1. PrinsjesMarkt, pas en koop een hoed

Plein - 12:00-18:00 uur

Geheel volgens de traditie bevinden zich op de PrinsjesMarkt diverse hoedenontwerpers en kun je de mooiste creaties passen en aanschaffen. Bovendien zijn er sieraden, tassen en accessoires te bewonderen. Om 13.15 uur vindt de promotieshow van de marktdeelnemers plaats, waar modellen de meest opvallende marktproducten showen.

2. The Hague Hat Stroll, neem je hoed af voor de Nederlandse democratie

Plein - 13.15-14.45 uur

Tijdens de tweede editie van The Hague Hat Stroll loop je, onder leiding van een gids, langs typische Haagsche plekken in het Museumkwartier. Aangekomen op het Binnenhof nemen we onze hoed af voor de politici van ons land. De wandeling is toegankelijk voor jong en oud en eindigt weer op het Plein, waar vervolgens om 15:00 uur de PrinsjesHatwalk van start gaat. Post na afloop een selfie met hoed en #PHW2019 op Instagram of Twitter of upload de foto naar facebook.com/prinsjeshatwalk en dan kun je ook nog een mooie prijs winnen. Hoe stijlvoller, hoe beter.

3. PrinsjesHatwalk, welke student wint de hoedenontwerpwedstrijd?

Plein - 15.00-16.00 uur

De ontknoping van de hoedenontwerpwedstrijd die is uitgezet bij modevakscholen in Nederland en België. Zes studenten tonen hun eigen hoed die zij binnen het thema ‘Diversiteit als sieraad van de wereld’ ontwierpen. Daarnaast showen beginnende én professionele ontwerpers hun creaties. Ook verschillende politici vertellen je hun persoonlijke verhaal achter hun hoedenkeuze van vorig jaar!

4. Openstelling Koninklijke Wachtkamer

Station Hollands Spoor - 10.00-17.00 uur

Tot en met dinsdag 17 september is de Koninklijke Wachtkamer op Station Den Haag Holland Spoor te bezoeken. Deze ruimte biedt een fantastisch blik op het reisverleden van de Koninklijke Familie. Bezoek deze verborgen parel met een rondleiding door een echte kenner. Elke 20 minuten worden er tours gehouden, gratis.

5. Op de eerste rang zitten tijdens Prinsjesdag

Tijdens Prinsjesdag is het mogelijk om de rijtoer van de Glazen Koets van dichtbij mee te maken, vanaf een aparte tribune op het Lange Voorhout. De Koning en de belangrijkste leden van het Koninklijk Huis maken een rijtoer met de Glazen Koets, die de Gouden Koets tijdens de restauratie vervangt, van Paleis Noordeinde via het Lange Voorhout naar de Ridderzaal op het Binnenhof. De route bestaat uit: Noordeinde, Heulstraat, Kneuterdijk, Lange Voorhout, Toernooiveld, Korte Vijverberg en Binnenhof. Tickets voor tribuneplaatsen zijn te koop via de website.