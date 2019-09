5G: Doorslaggevende innovatie of de druppel?

„Nederland, wakker worden!” is de kreet waarmee de demonstranten van actiegroep ‘Stop 5G Den Haag’ de ‘slechte’ kant van de komst van het 5G-netwerk naar Nederland aan het licht proberen te brengen.

„Lees je in. De overheid gaat ervoor zorgen dat we straks allemaal kanker hebben!” galmt het over Den Haag Centraal. De agent, waarvoor deze tirade bedoeld is, probeert een dame van middelbare leeftijd te kalmeren. De vrouw laat zich niet zo makkelijk afwimpelen, gewapend met een spanbord met daarop de tekst ‘5G weg ermee’, is ze vastberaden haar boodschap aan de man te brengen. „Ik doe dit voor alle mensen, voor jou, voor mij, voor onze kinderen”, bijt ze de agent toe.

Op een plein net buiten het station hebben zich honderden demonstranten verzameld. Creatieve spanborden en doeken kleuren de Haagse binnenstad. En van deze creatieveling is Julian (die niet met zijn achternaam in de krant wil). Met zijn bord ‘5G: Durf jij nee te zeggen tegen genocide, omdat het kan’ steekt hij de draak met de slogan van Tele2. „Ik ben niet op de hoogte van onderzoeken”, zegt Julian „Maar het gaat om het concept. Je gaat iets invoeren voordat je weet of het veilig is. En dat is de omgekeerde wereld. Je zou iets pas moeten toestaan als het veilig blijkt, daarom ben ik hier vandaag.”

Mededemonstrant Tim (ook liever zonder achternaam) is het met hem eens. „Bij voorbaat zeggen dat 5G onschadelijk is, zonder onderzoek te doen, is ludacris,” vertelt hij, terwijl hij met drie man een groot spandoek vasthoudt. ,,Een ander gevaar is mapping, je digitale en publieke leven wordt samengevoegd. Zo gaan we naar een controlestaat toe, dat wordt het einde van de privacy.”

Wat is 5G?

5G is de opvolger van 4G en staat voor vijfde generatie mobiele netwerken. Het 5G-netwerk moet drie keer sneller worden dan zijn voorganger, dat is handig bij het downloaden van films en het spelen van online games. Niet alleen de snelheid is beter, ook de vertraging die zit tussen het verzenden en ontvangen van informatie is een stuk minder groot. Dit is van groot belang bij bijvoorbeeld zelfsturende auto’s, die met de komst van 5G nog sneller kunnen reageren en anticiperen op het verkeer. Naast dat alles een stuk sneller zal gaan, zijn 5G netwerken ook een stuk lastiger te hacken dan zijn voorgangers. De eerste 5G-frequenties zullen eind dit jaar of begin volgend jaar onder de hamer gaan.

Inmiddels is het tijd om richting de Lange Voorhout te gaan. „De mars gaat beginnen. Volg mij, we gaan deze kant op”, roept Georgette Polderman, een van de organisatoren, in een megafoon. Gehoorzaam volgen de honderden demonstranten. Voorop gaat de harde kern met spandoeken, gevolgd door een trommelgroep met djembés, dansende mensen en een ware sjamaan met veren in zijn haar.

„Apart” oordeelt Erik Krieken, een voorbijganger, over de protestmars met de trommelmuziek, vogelgeluiden en hoog gehalte aan dreadlocks. „Het zal vast slecht zijn. 4G is slecht, autorijden is slecht. Wat is er tegenwoordig niet meer slecht? Het uiten van je zorgen, dat is echt iets van deze tijd”, antwoord hij op de vraag over wat hij vindt van de komst van 5G.

De mars nadert de Lange Voorhout, waar Polderman al op het podium staat. „Welkom allemaal”, begint Polderman, onder luid applaus van de menigte, haar speech. Nadat ze een aantal mensen bedankt, krijgt staatsecretaris Mona Keizer de volle laag.

„De staatsecretaris kon helaas geen tijd voor ons maken”, vervolgt ze. „Apart, vorige week had ze wel tijd om met Jan Versteegh te gaan vissen in Scheveningen… Ik beschouw dit als grote minachting van deze grote groep mensen. Wij zijn niet een stel onwetende, bange burgers die gerustgesteld moeten worden. Wij zijn intelligente, zelfbewuste burgers. Wij kunnen niet meer genegeerd worden. 5G is de druppel!”

„Sta op tegen 5G!” klinkt het vanuit het publiek. Een man is in een lantaarnpaal geklommen en onderbreekt de speech van Polderman. „Spaar dit jaar al je vuurwerk op! Dan blazen we 31 december al die 5G-kastjes op!” schreeuwt hij.

Is het 5G-netwerk nou echt zo erg als de demonstranten ons doen geloven? „Er is nog heel weinig bekend over de gevolgen van 5G-netwerken”, zegt Hans Kromhout, hoogleraar aan Universiteit Utrecht en voorzitter van de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad. „Wat we wel weten is dat het gebruik van moderne communicatiemiddelen ervoor kan zorgen dat je slechter slaapt. Maar er zijn geen overtuigende bewijzen dat de radiofrequente golven slecht zijn voor de gezondheid. Of het echt schadelijk is, zal uit de praktijk blijken. Zo’n onderzoek duurt tien tot twintig jaar.”