19 mensen omgekomen bij brand in Chinese fabriek

Het is Nationale Broer en Zus-dag en daarom dé vraag: hoe is jouw band met je broer(s) en/of zus(sen)? Uit onderzoek blijkt dat één op de tien Nederlanders zijn broer of zus het liefst zou willen ruilen.

De band tussen broers en zussen kent een curve, blijkt uit onderzoek van PostNL. Over het algemeen is de broer-zusrelatie onder Nederlanders tot 30 jaar het sterkst, daarna wordt de relatie slechter. Tot het moment dat we richting ons pensioen gaan: vanaf 65 jaar wordt de band weer hechter.

Als de gemoederen hoog oplopen, dan is de meest voorkomende redenen hiervoor het niet nakomen van afspraken, gevolgd door het gedrag van de levenspartner van de broer of zus. Nederlanders zien hun broer(s) of zus(sen) gemiddeld één keer per maand, 28 procent ziet elkaar alleen op verjaardagen of andere belangrijke gebeurtenissen.