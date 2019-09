100.000 Taiwanezen straat op voor Hongkong

Een 17-jarige jongen uit Wervershoof is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeval met illegaal vuurwerk in Bovenkarspel.

De jongen was rond 22.45 uur met vrienden de straat opgegaan. Op de Oranje Nassaustraat stak hij vuurwerk af toen het mis ging. Toen hij een nitraat wilde afsteken, ontplofte het vuurwerk in zijn hand. Enkele vingers werden hierdoor afgerukt, meldt de politie. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Nitraten zijn gevaarlijk zwaar vuurwerk en het gebruik ervan is in Nederland verboden, aldus de politie.

Het is bepaald niet de eerste keer dat het misgaat met illegaal vuurwerk in Nederland. Een aantal jaar geleden raakte een jongen in het Drentse Nijeveen zwaargewond door illegaal vuurwerk en een 11-jarige verloor zelfs al eerder een aantal vingers aan een Cobra 6, een uiterst gevaarlijk stuk illegaal vuurwerk.