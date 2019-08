Ziekenhuis verwisselt uitslagen lab

Mensen onterecht aan de antibiotica na verwisseling uitslagen.

Foutje

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch zijn de uitslagen van een laboratoriumtest verwisseld. Het ging om een test op de aanwezigheid van een maagbacterie bij 62 patiënten. Na controle en hertesten is vastgesteld dat deze verwisseling voor 39 patiënten geen invloed heeft gehad op de conclusie van het onderzoek. In 23 gevallen leidde hertesten van het onderzoek tot andere resultaten. Bij deze patiënten wordt nu onderzocht of dit gevolgen heeft gehad voor hun behandeling, zij worden via hun behandelaar op de hoogte gesteld. Direct na de constatering zijn er maatregelen getroffen en zijn de behandelaars geïnformeerd, zegt het ziekenhuis. „Ook hebben we melding gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd."

Patiënten die last hebben van deze maagbacterie, worden in de regel behandeld met antibiotica. Door de verwisseling hebben sommige mensen mogelijk onterecht antibiotica gebruikt, terwijl anderen de antibiotica mogelijk niet hebben ontvangen. De behandelend arts bespreekt met de patiënt wat in de ontstane situatie het beste vervolgbeleid is.

Oorzaak van de verwisseling is een combinatie van een menselijke en technische fout. De test is uitgevoerd in januari 2019. De verwisseling kwam in augustus aan het licht bij een behandelingscontrole, die standaard door het laboratorium Medische Microbiologie na zes maanden wordt uitgevoerd.